加開預約惹怨！9:30才發訊「截止剩2.5hrs」　網：家人都不知

▲原PO直呼預約時間太短，可能有合適的預約者根本不知道。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

COVID-19公費疫苗預約平台日前來到第12輪，提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，昨（26）也加開AZ和BNT名額，第12輪預約在今日中午12點截止。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「早上沒看AZ到簡訊的人是不是就算棄打了？」話題引發熱論。

這位網友文中指出，AZ加開第二劑41歲以上的人可以登記，但登記時間卻只有20個小時，簡訊則是今日早上9點半才發出提醒，離登記截止時間只有2個半小時，「所以如果昨天沒看新聞，今天早上9:30～12:00，這兩個半小時沒看到手機簡訊的合適預約者，是不是又自動被跳過第十三輪？且十四輪不知道排不排得到。」

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他就不禁質疑，這次會不會也這樣，「超級短的預約時間，且如果你有事，都這短短時間沒看手機或新聞，就有懲罰，你的預約時間已過 XD，請再等下下一輪起跳。」「預約系統是這樣設計的嗎？」

▲有網友問卦「早上沒看AZ到簡訊的人是不是就算棄打了？」（圖／翻攝自PTT）

原PO會這樣想，是因為先前指揮中心曾表示，棄打第十二輪疫苗者會有接種空窗期，要間隔一輪，在第十四輪或之後才能施打。不過，就有網友表示，「預約了不去才會跳過一輪」、「沒預約不算棄打啦，下一輪一定有」、「『棄打』不就是有預約沒去打，中文很難？」

另外，也有人忍不住抱怨道，「台中剛剛上去預約都滿了WTF」、「家人不知能預約欸」、「臨時加開的，幫人預約結果上去早就額滿了，加開心酸的嗎」、「十點半登進去早就全部額滿了（台中」、「變來變去根本有病，上周六查不符合資格，結果今天又變符合資格了，耍人啊？」