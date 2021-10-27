鎖國600天終於解除！ 澳洲宣布11月1日全面鬆綁邊境限制

▲澳洲11月1日起，完整接種疫苗的澳洲公民與永久居民不須取得特殊許可即可出境。（圖／路透）



文／中央社

澳洲當局今天表示，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率上升、防疫措施逐步解封後，11月1日起，完整接種疫苗的澳洲公民與永久居民不須取得特殊許可即可出境。

路透社報導，澳洲政府為減緩疫情擴散，過去18多個月以來要求境內民眾不得在沒有政府豁免令之下出國，境外成千上萬名完整接種疫苗的居民也不得入境。

而海外居民預計很快就能返國，因為雪梨和墨爾本將於11月1日結束針對接種疫苗旅客的防疫限制；其他城市雖大多都沒有疫情，但預料也將在疫苗覆蓋率進一步擴大後鬆綁州界措施。

先前由Delta變異株掀起的第3波疫情，導致雪梨、墨爾本等澳洲幾個最大城市不得不封城，不過在快馬加鞭施打疫苗，成人兩劑接種率逼近8成目標之下，各地已逐步解封。

即便Delta肆虐，澳洲疫情仍比其他國家緩和得多，迄今約16萬4000人確診，1669人病故。墨爾本所在的維多利亞州今天通報新增1534人染疫，略高於前一天的1510人；雪梨所在的新南威爾斯州新增304人確診，同樣稍高於昨天的282人。

法新社報導，澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）表示，目前雖優先處理澳洲公民出入境問題，更多旅行限制，包括針對非公民的規範，都將隨著疫苗覆蓋率增加而放寬。

她說：「我們預料年底之前，澳洲就將歡迎完整接種疫苗的技術工人和國際學生入境。」

總理莫里森（Scott Morrison）也說，繼新加坡昨晚宣布11月8日起新增澳洲已完整接種疫苗的旅客入境免隔離後，澳洲「很快」也將宣布對新加坡實施互惠的旅遊泡泡。

為因應COVID-19疫情，澳洲去年3月20日開始實施全球數一數二嚴格的邊境限制措施，導致近600天來無數架次的國際航班停飛，海外旅遊稀稀拉拉，家人被迫分散於各大洲，有澳洲公民困在海外，也有外籍居民被困在澳洲，與親朋好友分隔兩地。

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