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非洲聯盟將採購「1.1億劑」莫德納 　白宮延後自購3300萬劑助促成

▲▼莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲白宮協助非洲聯盟取得1.1億劑莫德納疫苗。（圖／路透社）

中央社華盛頓26日綜合外電報導

官員告訴路透社，在白宮參與安排下，非洲聯盟計劃向美國莫德納生技公司採購多達1億1000萬劑COVID-19疫苗。為促成這項交易，原定交付美國的若干莫德納疫苗將延遲交貨。

非洲聯盟（African Union, AU）採購的莫德納（Moderna）疫苗將在未來數月陸續交貨，今年底前將有1500萬劑到貨，明年首季3500萬劑，明年第二季則將交付多達6000萬劑。

非盟冠狀病毒疫情特使瑪西伊瓦（Strive Masiyiwa）透過電子郵件表示：「這項安排很重要，它讓我們立即增加可用疫苗數量。我們呼籲其他疫苗生產國跟進（美國政府的作法），讓我們有相同管道採購這款與其他疫苗。」

瑪西伊瓦說，55個成員國組成的非盟這次向莫德納公司採購疫苗，是非盟首度取得不是全由非洲生產的疫苗。

但最新採購數量仍遠低於非洲13億人口所需劑量。比起世上繁榮地區，非洲人取得救命疫苗的管道少得多。

現在購得莫德納疫苗，將使非盟的疫苗供應選擇更多元，每款疫苗有不同儲存條件。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登政府把自購的3300萬劑疫苗交貨時程延後，助非洲可以更快排到疫苗。（圖／路透）

根據白宮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變小組副協調員奎利安（Natalie Quillian），拜登（Joe Biden）政府把他們採購的3300萬劑莫德納疫苗交貨時程延後，好讓非盟「排得到位置」買到疫苗。

奎利安說：「我們很感恩能協助莫德納與非盟商定這項鼓舞人心的行動，這將大幅擴展非洲大陸短期內取得疫苗的管道。」

美國已有超過70萬人死於COVID-19，但現在國內疫苗充裕。奎利安說莫德納公司延後交貨給美國，不會影響美國人追加第三劑疫苗的計畫。

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