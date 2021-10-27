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操作純熟有備無患！　救災指揮通信平臺車操作評比台南獲得「全國冠軍」！

▲內政部消防署全國救災指揮通信平臺車操作評比，台南市消防局歸仁分隊隊員陳禹良及新營分隊隊員蘇雍傑，獲得冠軍佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部消防署全國救災指揮通信平臺車操作評比，台南市消防局歸仁分隊隊員陳禹良及新營分隊隊員蘇雍傑，獲得冠軍佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部消防署辦理全國救災指揮通信平臺車操作評比，由12個配有救災指揮通信平臺車之直轄市、縣市及消防機關指派代表參加，台南市消防局由歸仁分隊隊員陳禹良及新營分隊隊員蘇雍傑代表出賽，全力展現技術及準確應變能力，歷經學科及術科測驗之評比，於全國10個參賽隊伍中脫穎而出，獲得冠軍佳績。

▲內政部消防署全國救災指揮通信平臺車操作評比，台南市消防局歸仁分隊隊員陳禹良及新營分隊隊員蘇雍傑，獲得冠軍佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

救災指揮通信平臺車為我國防救災緊急通訊系統之重要一環，車上配置有VSAT衛星通訊系統、發電機、電話、傳真及視訊設備，提供災時與中央及各地方災害應變中心之通訊聯繫，主要出動於大規模災害通訊中斷之際，全國共有12輛，分別配置於內政部消防署特種搜救隊中部分隊、基隆港務消防隊、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣，台南市2016年0206震災期間，即運用平臺車將永康維冠大樓救災現場即時畫面回傳中央及台南市災害應變中心。

▲內政部消防署全國救災指揮通信平臺車操作評比，台南市消防局歸仁分隊隊員陳禹良及新營分隊隊員蘇雍傑，獲得冠軍佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，救災指揮通信平臺車為台南市救災緊急通訊重要設備，平時消防局就有做好各項整備，操作人員訓練也十分扎實，技術非常純熟，居安思危，有備無患，相信當未來面對大規模災害時，必能迅速發揮通訊備援功能，保障市民生命財產安全。

▲內政部消防署全國救災指揮通信平臺車操作評比，台南市消防局歸仁分隊隊員陳禹良及新營分隊隊員蘇雍傑，獲得冠軍佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，現行救災指揮通信平臺車操作教官編制18人，由7個救災救護大隊中，挑選優秀且對通訊系統有興趣之同仁組成，每年定期辦理集訓，另每半年至臺南市轄內各救災部署點進行前進指揮所架設演練，平時即做好完整之準備，這次評比獲得冠軍，顯示台南市操作教官技術能力已有一定之水準，未來我們將持續努力，提升各項救災能力，盡力保護市民生命財產安全。

▲內政部消防署全國救災指揮通信平臺車操作評比，台南市消防局歸仁分隊隊員陳禹良及新營分隊隊員蘇雍傑，獲得冠軍佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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