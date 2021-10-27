北海道路邊寫「10／17有大便」　在地人曝危險：看到快跑

北海道、これが「ヒグマ危険」という意味の書き置きですので旅行中の方は気をつけてくださいね… pic.twitter.com/rBYM3ix5bl— 日報さん (@nippou_) October 20, 2021
記者黃翊婷／綜合報導
路邊地上怎麼會寫著「有大便」？一名住在日本北海道的女網友在推特PO出一張照片，只見柏油路面一側被人用黃色顏料寫上「10／17有大便」，掀起11多萬名網友熱議。她解釋，這其實是在提醒民眾附近有棕熊出沒的跡象，是一種危險信號。
根據日媒《Jタウンネット》報導，推特用戶「日報さん」（@nippou_）20日在個人帳號PO出一張照片，引發11.4萬人按讚、4.2萬人轉分享；照片中，只見柏油路面被人用黃色顏料畫了一個大圓圈，圈內寫著「10／17有大便」。
▲秋季是棕熊需要大量進食的時期。（示意圖／達志影像／美聯社）
日報さん解釋，其實這樣的記號在北海道每年都有，不是什麼新鮮的事，但她還是想PO出來跟大家分享，如果前往北海道旅遊看到類似的記號，別以為是在開玩笑，因為這代表附近有棕熊出沒，是危險的信號，最好趕快繞路離開。
網友們也紛紛留言表示，「一開始看到還以為是笑話，差點笑出來」、「第一次聽說，學到了」、「妳居然還趕跑去拍照啊」、「挺嚇人的」；還有離鄉到外地打拚的北海道人半開玩笑表示，「怎麼有點懷念？」
至於當地居民是否真的會用這樣的方式告知附近有棕熊出沒，北海道政府表示，是有可能的，但相關的應對措施各地或許稍有不同，通常會使用告示牌，有時由政府完成，有時則是交給當地團體或志工來做。
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