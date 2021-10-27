辣模萬聖節變裝「人生第一次性高潮」　從此愛上自己

▲桑迪恩自曝一次萬聖節變裝後，被自己辣到，從此變成自性戀。（圖／翻攝自「Luana Sandien」Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

許多人期待的萬聖節即將到來，但大多數人的熱情恐怕比不過27歲的巴西《花花公子》女郎桑迪恩（Luana Sandien）。她今年稍早出櫃表示自己是名「自性戀」（Autosexual），而她迷戀上自己的原因，正是因為一年萬聖節她變裝後，覺得自己其辣無比，因此經歷了人生第一次的性高潮。

「自性戀」的定義，根據「WebMD」指出，是當出現一個人迷戀自己遠多於受他人吸引的程度，寧願選擇自慰也不想和人發生性關係的傾向，就能算是一名自性戀。

桑迪恩今年稍早在Instagram自爆「我人生第一次高潮就是穿上萬聖節變裝的時候」，之後接受《每日星報》訪問時她表示，「我一直都有這種感覺，只是當時不知道還有專屬的名稱（自性戀）。」事實上當桑迪恩揭露自己性向後，不少人也表示自己有相同情況，她說自己因此感到很振奮，「我心理總有個角落會覺得我這樣很怪，所以很開心能公開而且知道這是正常的」，「這只是代表我愛自己多一點，而且對自己和自己的外表很滿意。」

▼對自己很滿意、覺得自己完美的桑迪恩，表示寧願透過自慰享受性愛。（圖／翻攝自「Luana Sandien」Instagram）



「如果我是別人的話，我會想要和我約會，我這樣說不是因為太有自信或之類的」，桑迪恩說她就是很愛自己。因此每年要到萬聖節時，她總是很期待享受變裝的自己，去年因疫情無法舉辦萬聖趴，她還因此非常失落。

桑迪恩今年已經上新聞數次，4月時她在Instagram上收到一則私訊，竟然有瘋狂迷戀她的男粉和她求婚，開價100根金條。8月下旬阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在巴薩告別記者會上擦眼淚的紙巾被公開拍賣時，桑迪恩也出現，她放話要以60萬美元（約新台幣1700萬元）競標，還說要在標下紙巾後，把它當作道具跳一場全裸脫衣舞。