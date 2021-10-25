台中蓋蓋媽好強！女兒萬聖節傷妝嚇哭表弟　巧手做出「哥吉拉」

記者唐詠絮／台中報導

台中媽媽「蓋蓋」超有才，利用舊報紙及氣球，巧手做出一隻「哥吉拉」，再將5歲女兒用紅水彩扮「殭屍」，另外做一隻神奇寶貝給小兒子，在週日萬聖節(Halloween)當天，去參加台中心之芳庭的萬聖節走秀活動，絕對會給現場觀眾一個大大的驚喜。

▲萬聖節哥吉拉來報到。（圖／蓋蓋媽提供，以下同）

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▲哥吉拉用氣球及舊報紙做成。

為了給孩子留下滿滿的童年回憶，蓋蓋媽從2年前就開始費盡心思為萬聖節做準備，去年還發生了一個小插曲，當時她帶著女兒要去沿街討糖果時，結果因為肚子餓去吃爌肉飯時，「傷妝」畫得太逼真，民眾看到小孩怎麼會被傷的這麼嚴重，一度衝去報警。

▲去年萬聖節妝扮。

今年蓋蓋媽更是絞盡腦汁，在2星期前就做準備，用廢棄的舊報紙、及氣球，做出一隻與人一樣高的哥吉拉、還做了一隻神奇寶貝給小兒子，全身被淋上紅色顏料，臉被畫上鮮血淋漓的大女兒也樂在其中，甚至還躲在桌底下逗弄小表弟，他被嚇到一直哭「我不要」、「我不要看到鬼鬼」，畫面非常的有趣。

▲今年的傷妝更勝以往。

蓋蓋媽預計明(26)日會請跆拳道教練老公的同事幫忙拍照，到時候就會化更完整的妝，如果有更「厲害」的照片才會放到網路，現在都是私藏照，週日要去參加台中心之芳庭的萬聖節走秀活動，屆時也會沿街敲門「不給糖就搗蛋喔」，與小孩一起度過一個甜蜜的夜晚。

▲蓋蓋媽自己也畫傷妝。