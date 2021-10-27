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888元農遊券今第3抽有22萬份！　中身分證末2碼「到3千據點」爽花

▲▼農遊券抽籤。（圖／記者許展溢攝）

▲農遊券今上午將進行第3抽。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（27日）上午10：30將進行農遊券第3抽，只要身分證尾數相同，就能拿每張面額888元到全台超過3千個合作據點免費花，預計今將有超過22萬人中籤，幸運兒今下午5點會收到簡訊通知。另外，下週最後一抽，若沒登記現在反悔想要，記得10月29日前到五倍券共通平台做「加碼登記」，還是有機會。

第1週總抽籤人數1071萬人，身分證尾碼89、32、54、597、453及152中籤，總計有23萬695張，中籤率僅約2.15%。第2週登記想抽中農遊券人數超過1153萬人，抽出2組身分證尾數50、13，共有25萬6327名。

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▲▼農遊券。（圖／記者許展溢攝）

▲中籤者可持農遊券到休閒農場、農漁特產銷售等據點使用。（圖／記者許展溢攝）

今第3抽將由水保局主秘陳重光到場抽出，農委會說明，農遊券「一領二用三刷」原則，抽中農遊券民眾必須下載農遊券app，並依簡訊通知登入，再點選app中的票夾即可成功領券，10月25日起已經開放讓中籤者領券並使用。使用期限10月25日至2022年4月30日，農遊券有8張100元、1張88元，可以分次使用（不找零）。

▲▼農遊券使用方式。（圖／農委會提供）

▲全台3千個據點可使用農遊券。（圖／農委會提供）

另外，農委會表示，全國民眾只要在農遊券合作業者處，單筆消費滿1000元，可以開發票的登錄發票，不能開發票的就使用五倍券並且登錄，就能獲得1次週週抽大獎機會，以及參加明年2月9日第二波58萬張農遊券抽獎，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。相關農遊券訊息可上農遊券網站查詢，或洽業者客服專線07-9700275，以及消費者客服專線07-9752215。

農遊券
►面額：888元
►發放數量：146萬份
►每週抽籤數量：22萬份
►發放部會：農委會
►抽籤時間：每週三上午（10月27日、11月3日）
►使用期間：110年10月25日至111年4月30日
►適用範圍：農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區

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