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六成民眾五倍券想買生活用品　全聯五倍券優惠超殺 網友狂推「超值」商品清單

▲▼全聯福利中心,振興五倍券,全聯,生活用品,民調。（圖／網友提供）

▲全聯福利中心更加碼推出各項網路口碑好物的促銷優惠，讓人大呼：「太逼人了！根本五倍卷變十倍卷！」（圖／網友提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

振興五倍券十月就要上路，有別於去年的「三倍券」，五倍券今年推出「家戶綁定」新制，一人最多可幫四人代領、等於一個帳戶可以綁定五份數位券，也讓許多民眾開始思量「怎麼花最划算」。根據日前《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查顯示，有28.8%民眾計畫以紙本方式領取振興五倍券，而欲使用信用卡綁定的數位支付方式為17.6%，另有近半數民眾表示尚在觀望，將視加碼優惠多寡再決定要以哪種方式領取振興五倍券。對於振興五倍券的使用，民調結果顯示有66.6%的民眾希望用在生活用品消費，為調查結果第一名，其次為美食餐飲（37.1%）及觀光旅宿（31.3%）。

因應防疫新生活，比起美食旅遊等消費，多數民眾欲選擇將振興五倍券用來購入生活用品，針對即將到來的振興五倍券購買熱潮，全聯福利中心推出振興券五重送。

除了振興券五重送，10/1~10/28的每個周六到周一，全店用品滿888元可折100元，寶僑商品滿349元可再折30元。全聯福利中心更加碼推出各項網路口碑好物的促銷優惠，讓五倍券放大再放大。其中多組熱銷品項的優惠讓人大呼：「太逼人了！根本五倍卷變十倍卷！」各大口碑好物促銷優惠日期10/1～10/14，要想在第一時間將熱銷商品帶回家，先列好清單、五倍券一到手馬上衝一波！

▲▼全聯福利中心,振興五倍券,全聯,生活用品,民調。（圖／網友提供）

▲FB社團《我愛全聯-好物老實説》中，網友們討論度超高的6款商品，也都有列在這次全聯促銷強打清單。

FB社團《我愛全聯-好物老實説》中，網友們討論度超高的6款商品分別為歐樂B小圓頭電動牙刷+牙膏、好自在熊抱系列安睡褲、好自在液體衛生棉、ARIEL超濃縮抗抗臭洗衣精、蘭諾衣物芳香豆、潘婷高濃保濕膠囊髮膜，也都有列在這次全聯促銷強打清單。

全聯口腔週CP值炸高組合強勢回歸：歐樂B電動牙刷

▲▼全聯福利中心,振興五倍券,全聯,生活用品,民調。（圖／網友提供）

▲歐樂B D12電動牙刷加歐樂B牙膏任7條，優惠價945 元。

歐樂B電動牙刷一直以都是超強熱賣品，特有的圓形刷頭能夠完整包覆牙齒表面、深入清潔齒縫牙菌斑，使用後能夠明顯感受到前所未有的清潔感。

歐樂B電動牙刷不僅在社團內會時不時被PO出來熱議，這次全聯口腔週（10/8～10/14）CP爆高組合再次強勢回歸，買電動牙刷加歐樂B牙膏任7條特價945元，網友們留言不外乎是「這價格根本買牙膏送電動牙刷」、「用過電動牙刷真的就回不去了，有優惠的時候一定趁機要入手」、「周六來買多折100太爽了」。

歐樂B D12電動牙刷加歐樂B牙膏任7條，優惠價945 元。

加碼活動：口腔研究所，單筆滿299現折30元（可累計） 。

一年一度全聯棉棉博覽會要把握：用過就回不去的好自在液體衛生棉，一穿整晚舒適安睡的新好自在熊抱超柔安睡褲

▲▼全聯福利中心,振興五倍券,全聯,生活用品,民調。（圖／網友提供）

▲▼上圖：好自在液體衛生棉單件特價129，二件特價149（買一送一）。下圖：好自在熊抱超柔安睡褲，單件特價179， 第二件再打五折。

▲▼全聯福利中心,振興五倍券,全聯,生活用品,民調。（圖／網友提供）

號稱具有「黑洞吸收力」的好自在液體衛生棉，主打黑洞級的吸收力，將經血一吸到底層後表層超乾爽，獨特的液體材質讓棉棉吸再多也能保持0.3cm薄，再加上不易變形的特性，擺脫棉棉變形卡卡不舒服的感覺，這三大特點是擁有許多死忠粉絲的關鍵，本次全聯祭出全年最低價，單件129、兩件特價149，堪比買一送一的超狂優惠，更讓網友們二話不說先列入必買清單。而近期推出的全新「好自在熊抱超柔安睡褲」，內褲般貼身超薄透氣，摸起來如絲質般柔軟，穿就像沒穿一樣的裸睡感! 強調前側後三邊防漏，讓妳不再受夜晚側漏及後漏所苦，彈性腰圍直接當生理褲穿上、一撕即脫穿脫很便利心。適逢全聯「棉棉博覽會」，單件特價179、第二件5折，囤好囤滿安睡每一晚。

一季前洗的衣服現在拿出來還是香的：蘭諾衣物芳香豆

▲▼全聯福利中心,振興五倍券,全聯,生活用品,民調。（圖／網友提供）

▲蘭諾衣物芳香豆520ML瓶裝單件特價279，二件特價538；補充包單件特價199，二件特價372（10/8～10/14期間限定）。

換季期間連衣櫃也跟著一起換季，有些衣服明明洗乾淨收好，拿出來卻又有霉味，在潮濕的氣候之下，許多人會在洗衣時添加蘭諾衣物芳香豆，有各種香味選擇：晨曦玫瑰、清晨草木、青蘋甜麝香、甜花石榴香，隨心情變換衣服香味超療癒，獨特鎖香科技讓衣服洗後超持香，真的做到從洗到穿衣服都能隨時香香的。單件特價199元、兩件372，零添加柔軟精、漂白劑，全家人使用都安心。

蘭諾衣物芳香豆520ML瓶裝單件特價279，二件特價538 。

蘭諾衣物芳香豆補充包單件特價199，二件特價372（10/8～10/14期間限定）。

防疫時期洗這牌超安心：ARIEL超濃縮抗菌抗臭洗衣精

▲▼全聯福利中心,振興五倍券,全聯,生活用品,民調。（圖／網友提供）

▲ARIEL超濃縮抗菌洗衣精補充包1520G全聯卡友單件特價229，二件特價398。

一直以來都擁有眾多愛用者的Ariel洗衣精，被譽為抗菌抗臭專家，不僅有能做到洗後99.9%持續抗菌，更有針對首創抗氧化的抗臭配方，室內晾衣也不怕臭，不僅在日本連續7年銷售第一，在台灣也幾乎是家家戶戶必備洗衣精品牌，全聯卡友單件特價229、兩件398，划算補充包大容量，就算囤個一年份也不為過。

每個女生浴室都需要囤一把，現在買很可以：潘婷高濃保濕爆水膠囊髮膜

▲▼全聯福利中心,振興五倍券,全聯,生活用品,民調。（圖／網友提供）

▲潘婷高濃保濕爆水膠囊髮膜，全聯史上最低價，單件199。

出門在外最怕頭髮乾澀毛躁，又或出油扁塌真有夠糗，想要擁有迷人秀髮的女子，「潘婷高濃保濕爆水膠囊髮膜」就算是乾旱或扁塌的髮質，也能輕易變得水潤蓬鬆，專櫃級保濕成分「玻尿酸、角鯊烷護髮」，先修護後補水，美妝平台編輯都熱推用一粒髮膜就超有感，讓頭髮擺脫乾枯毛躁的地獄，全聯單件199號稱史上最低價，仙女們浴室先囤一桶。

潘婷高濃保濕爆水膠囊髮膜，全聯史上最低價，單件199。

網友推爆的6款口碑爆品，剛好在拿到五倍券後一次帶回家，反正你早晚都要買，趁優惠期間入手才是聰明消費。

以上好物在全聯小時達PX GO!也買得到喔，更快速便利！：https://bmai.cc/3q7w95

全聯振興券五重送活動

第一重：購買振興福利金-單筆滿1000元贈500點。

第二重：購買振興福利金-單筆滿1000元週週抽振興福利金。

第三重：購買振興福利金-單筆滿1000元送振興大禮包2.0。

第四重：購買振興福利金-單筆滿1000元送PxGO小時達折價券。

第五重：交易單筆滿1000元贈500點。

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

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