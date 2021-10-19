全台最美公路！「新中橫」揚名國際　靠一招再摘亞太區景觀大獎

▲「台21線樸原森活新中橫公路」近日榮獲亞太區景觀大獎殊榮。（圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

曾經獲選為全台最美公路的新中橫近期再摘殊榮，新中橫以自然工法養護道路，在用路人與生態保育間取得平衡，「台21線樸原森活新中橫公路」日前參加2021年國際景觀建築師協會亞太區景觀大獎競賽，榮獲「自然保護類－卓越獎」。

國際景觀建築師協會（IFLA）為國際景觀專業領域主要組織，也是聯合國教科文組織（UNESCO）認定專業夥伴團體。日前2021年亞太區IFLA大獎線上頒獎典禮於10月18日在新加坡舉辦完畢，表彰區域內14個會員組織的傑出景觀工程對其城市和環境的貢獻。

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公路總局表示，今年角逐IFLA景觀大獎競賽，於397件優秀作品中脫穎而出，實屬不易。獲獎作品台21線新中橫公路位於海拔500至2610公尺，由於地勢高低差異大，生態資源豐富，先前已獲選為台灣最美十大景觀公路之一。

公路總局說明，考量到公共工程設計和實施對環境影響，公路總局第二區養護工程處信義工務段秉持近自然工法辦理道路養護，並以綠資材建構生態友善設施。在草坪頭-塔塔加路段（110K-145K），每日下午17時30分至隔天上午7時，實施道路夜間封閉管制，除確保用路人安全外，也使山林恢復寧靜、野生動物獲得生息。使公路返回最自然樣貌。期待國人同來鑑賞這條生態景觀公路。

▲新中橫採取自然工法，建構生態友善環境。（圖／公路總局提供）