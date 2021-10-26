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社會 社會焦點 保障人權

嫌居酒屋肉太鹹竟要店小妹陪酒　噁男還詭笑摸她屁服下場慘了

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲徐姓男去年在居酒屋用餐時，竟趁著女店員在桌邊說明時，對女店員伸出鹹豬手，偷摸屁股得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／台北報導

徐姓男子去年在北市一間居酒屋聚餐時，因覺得餐點肉品過鹹，向居酒屋的女店員小琪（化名）反應，竟趁機偷摸小琪的屁股，讓小琪事後氣得對徐男提告。台北地院審理後，依違反性騷擾罪，判徐男有期徒刑3月，得易科罰金。

徐姓男子去年8月晚間，在北市某間居酒屋聚餐，在餐會途中，徐男因覺得餐點的肉品過鹹，而向擔任居酒屋女店員的小琪反應，未料，徐男竟趁著小琪至桌邊說明的機會，對小琪伸出鹹豬手，偷摸她的屁股得逞，讓小琪事後氣得報警提告。

偵訊時，徐男坦承確實有因為肉品過鹹的問題，而向小琪反應，但強調自己絕對沒有偷摸小琪的屁股。徐男向檢察官表示，當天因為他父親覺得肉太鹹，向外場服務生反應後，外場服務生要小琪出來解釋，當下因父親的情緒不太好，因此他有伸手拍小琪的肩，跟她說沒事，隨後小琪就舉杯致意離開。

而徐男的辯護人，也替徐男辯護指出，小琪是肉品的負責人，因此當天才會出面說明，但小琪卻在偵訊時表示，徐男當晚要求他出來陪酒，其證詞前後不一；而事發後小琪更晚了4天才向公司申訴，更晚了1個月才報警處理，認為與常情不符，且透過小琪的歷次陳述中，更可以發現，小琪從徐男一進到餐廳時就已對他有所反感，又因肉品糾紛而對徐男有所嫌隙，主張小琪的指述情節有所瑕疵。

不顧小琪卻向檢察官證稱，當晚徐男入座後，就不斷詢問「誰可以出來陪喝酒」，她見狀不對趕緊躲進內場，直到因餐點問題被叫出場才出來，徐男先問出餐的是誰、餐點很鹹，並對小琪表示「趕快陪我喝一杯」、「灑鹽也不是重點，多喝酒就好」等語，就突然用左手拍她的屁股，就連小琪質問他「你怎麼拍我屁股」，徐男也只是假笑不語，而其同桌的阿姨不斷向徐男表示「不要動手」。

台北地院勘驗監視器畫面後顯示，徐男確實有朝小琪的腰部伸手，手心有拍觸之舉，徐男在進行拍觸動作時，臉上還出現訕笑的表情，且小琪事後和朋友講到這件事時，更表示「我都還覺得他的手在我的屁股上」、「我覺得很噁心」等語，不採信徐男及其辯護人的證詞，認為徐男未能尊重他人身體自主權，依違反性騷擾罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

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