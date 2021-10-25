AirDrop收到下體照！捷運熱褲妹一抬頭...對面滑手機男下車跑了

▲身穿牛仔短褲辣妹遭男子尾隨，並利用手機AirDrop功能傳不雅下體照性騷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市捷運警察隊指出，今年7月6日一名身穿牛仔短褲長腿辣妹搭乘捷運時，在車廂內接收到一則AirDrop檔案，打開後竟是一張男子下體照片，被害人懷疑是對面一名正在滑手機男子發訊性騷擾，打算上前查看，該男立刻下車逃離，事後被害女子報警處理。捷警隊調查，調閱相關影像後，將涉案陳姓男子依違反性騷擾防治法移送案發地轄區分局處理。

▲身穿牛仔短褲辣妹遭男子尾隨並利用手機AirDrop功能傳不雅下體照性騷。（圖／記者張君豪翻攝）

捷警隊指出：AirDrop是蘋果手機專屬功能，可在兩支iPhone手機開啟該功能下，在半徑9公尺內快速傳輸資料，警方發現近年在捷運上，常有民眾試圖對不特定iPhone使用者，利用AirDrop功能發送「防疫小常識」普遍訊息，內卻包裹猥褻圖片試圖性騷他人。

捷警隊認為這是新型態犯罪手法，警方將這類犯罪，稱為「數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾」，嫌犯常在公車、捷運狹隘人潮擁擠場堿，透過手機AirDrop功能，隨機對鄰近民眾傳送猥褻圖文影音；警方指出，這類傳送者行為，已違反散布猥褻物品罪、性騷擾防治法。

捷警隊建議：經常搭乘捷運民眾，可將智慧型手機、平板電腦內的AirDrop設定勾選「只限聯絡人」，若發現陌生訊息傳送可拒接收，減少被騷擾機會。如若遭遇數位無線匿名傳輸圖文性騷擾，可先錄下記下周邊環境人物，並記錄接收檔案時間、車廂編號或車次班號等，並將接收畫面截圖存證後，立即通知捷運公司站務人員、或報警處理。

警方提醒：使用AirDrop或藍芽功能隨機傳送不雅照，供周遭民眾接收，已涉違反散布猥褻物品罪、性騷擾防治法，依法最高可處2年有期徒刑及10萬元罰鍰；若傳送未成年猥褻照，更涉及兒少性剝削防制條例罰則更重。

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