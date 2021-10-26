▲基隆新地標50米「大名頂頂」，豎梯命名票選正式起跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆豎梯工程在年底即將完工，基隆市政府觀光及城市行銷處特舉辦豎梯命名票選活動，今（26日）舉辦活動起跑記者會，林右昌市長率領觀銷處曾姿雯處長、都發處徐燕興處長及豎梯設計者邱文傑建築師，一同邀請民眾參與命名票選活動，還可抽限定版「基隆豎梯造型微積木」。

林右昌指出，基隆豎梯不僅是基隆市的新地標，更是台灣國門的新地標，希望市民朋友一起來參與命名活動，這也是市府與市民溝通對話的過程，「希望之丘」就是希望帶給這個城市及台灣新的希望，觀銷處這次製作的限量禮物可說是非常精緻，也讓人愛不釋手。

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林右昌表示，豎梯的設計理念來自於橋式起重機，高度約50公尺，搭乘電梯即可至上方空橋。上層及下層皆充分利用，上方棧橋不但可通往中正公園，還可欣賞基隆海景。下方未來規劃有商店、咖啡廳進駐，旅遊機能十分充實。可以說是將山、海、城串聯，也讓義二路商圈和中正公園形成觀光長廊。

▲基隆豎梯不僅是基隆市的新地標，更是台灣國門的新地標。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，民眾只要上網用臉書帳號即可參與投票，有兩個命名選項，一是「KEELUNG TOWER」，二是「HOPE TOWER」，票數最高者就是豎梯的新名字，我們也會從參與投票者中抽出100位幸運兒，獲得限定版「基隆豎梯造型微積木」。

此外，民眾也可發揮創意投稿命名，為基隆豎梯創造屬於在地代名詞的小名，評選出10位最有創意的命名，同樣也可擁有「基隆豎梯造型微積木」，希望藉此活動引發民眾深入了解這座基隆新地標的興趣，加深印象。

▲基隆限定版「基隆豎梯造型微積木」。

負責豎梯工程的都發處表示，豎梯預計於2021年底前完成並取得使用執照，後續將與東岸郵輪廣場工程、山海城串聯再造二階一期工程銜接西岸的城際轉運站工程，是基隆再生、翻轉的指標工程，將能串接市中心區的整體環境，並能一次性地提升商業和觀光廊帶的硬體設施和服務水準。

「大名頂頂」基隆豎梯命名票選活動，即日起至11月21日止，歡迎民眾上活動網址進行投票，新地標，新高度，新名字，帶給基隆一個嶄新的視野，也帶給民眾不同以往的在地體驗。

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