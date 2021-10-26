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閱讀訪古蹟！誠品書店進駐沙灣園區　重現建築風華細品基隆

▲閱讀訪古蹟！誠品書店進駐沙灣園區 重現建築風華細品基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲閱讀訪古蹟！誠品書店進駐沙灣園區，重現建築風華細品基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局今（26日）宣布誠品書店即將進駐基隆，配合近日啟用的沙灣歷史文化園區，基隆市文化局與誠品書店攜手合作進駐開展「基隆期間限定店」，透過主題書店、選書閱讀、系列活動規劃，重現沙灣歷史風華。誠品書店從11月6日起開幕，為期3個月，未來視營業情況，不排除長期進駐。

林右昌指出，誠品書店以期間限定店概念進駐沙灣歷史文化園區，重大意義不僅代表舊有歷史文化獲得新的詮釋，更代表誠品書店之於基隆人的情感共鳴，藉由「大基隆歷史場景再現整合計畫」的努力下，透過沙灣歷史文化園區內，文化空間、古蹟建築與生活地景的彼此整合，一起重新認識基隆。

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▲誠品書店進駐沙灣園區 重現建築風華細品基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼誠品書店進駐沙灣園區，基隆要塞司令官及校官眷舍。

▲基隆要塞司令官邸13日起夜間點燈 每週六、日開放民眾自由參觀。（圖／記者郭世賢翻攝）

文化局長陳靜萍表示，誠品書店基隆期間限定店將以兩棟古蹟的空間進行規劃，在面山的「要塞司令部校官眷舍」以「閱讀基隆，主題書店」為核心，透過選書職人策劃三大主題：山之間、海之間、基隆之間，千本以上相關選書，邀請讀者一起閱讀基隆的多元面貌。

陳靜萍說，面海的「要塞司令官邸」則以「重返基隆，時光廊道」為策劃主軸，透過沙灣地區的文化資產介紹，依循往昔的遺跡線索，帶領讀者走入沙灣地區歷史時光，藉由採集在地特色職人，以諸行百工的執業者，串起基隆庶民日常與市井文化，構建出一座當代城市的風景樣貌。此外也設置放映區及閱讀空間，讓讀者在日式宅邸裡靜心閱讀，細品建築風華。

▲基隆要塞司令官邸13日起夜間點燈 每週六、日開放民眾自由參觀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆要塞司令官及校官眷舍，以街道美術館的概念讓點亮古蹟融入日常。

▲基隆要塞司令官邸13日起夜間點燈 每週六、日開放民眾自由參觀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆要塞司令官邸13日起夜間點燈 每週六、日開放民眾自由參觀。（圖／記者郭世賢翻攝）

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