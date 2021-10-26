第12輪超過128萬人預約！AZ今開搶「已41.2萬人完成」

▲指揮中心10/23記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪第二階段開放預約中，開放第一劑BNT與第二劑莫德納、AZ，截至下午1點，BNT完成預約者有61.2萬人，莫德納則有26.1萬，AZ有41.2萬人預約，總共超過128.5萬人預約完成。

「COVID-19公費疫苗預約平台」第12期提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊，昨日起開放第二階段民眾預約。

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BNT施打時間為10/28~10/31，莫德納施打時間為10/28~11/3。根據統計，目前BNT累計61萬2568人，莫德納則26萬1848人，莫德納有41萬2585人。，總共有128.5萬人完成預約。

【補充說明】

10/25 10:00-10/27 12:00 第12期第二階段BNT第1劑預約狀況 (截至10/26 13:00)

符合預約資格：93萬2724人。

已完成預約人數：61萬2568人。

10/25 10:00-10/27 12:00 第12期第二階段莫德納第2劑預約狀況 (截至10/26 13:00)

符合預約資格：55萬7531人。

已完成預約人數：26萬1848人。

10/26 10:00-10/27 12:00 第12期第二階段AZ第2劑預約狀況 (截至10/26 13:00)

符合預約資格：75萬5720人。

已完成預約人數：41萬2585人。