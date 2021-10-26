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機師陷檢疫、派飛輪迴！陳宗彥稱「可接受」　機師工會再反駁

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,長榮航空,機師。（圖／記者李毓康攝）

▲機組員陷入派飛、檢疫輪迴，已經影響其身心健康。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

國籍航空一名外籍機師日前於居家檢疫結束後返家，未料卻於家中突然猝逝。機師工會日前受訪時已指出，由於居家檢疫結束後若採檢為陰性，便可因應需求再次派飛長班，於是不少機組員一直陷入派飛、檢疫、自主健康管理的循環。昨日指揮中心表示，曾經和工會成員討論，工會對於現行機制都「還算能接受」。機師工會也反駁，並非如此。

機師工會理事長李信燕日前接受《ETtoday新聞雲》電訪時便表示，長班機組員於居家檢疫期過後需經PCR採檢，若採檢為陰性，還是可以繼續接受長班派飛，於是不少機組員一直陷入派飛、檢疫和自主健康管理的循環中。甚至一度影響機組員因身體不適出外就醫的權益。

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昨日再傳出一名國籍航空外籍機師不幸猝逝，據了解，該名歐洲籍機師隸屬於國籍航空777機隊，多執飛長程航班，該機師離世前曾向友人表達身心俱疲，不只無法運動，也無法照顧家中的女兒。

昨日指揮中心副指揮官陳宗彥於記者會上表示，從去年到現在機組員值勤相當辛苦，不僅要執行飛行任務，還要配合相關檢疫規定，最近也邀請工會相關成員討論，但工會成員對於現行機制都「還算可以接受。」但機師工會再重申，現階段檢疫機制已經對機組員產生身心壓力，無論在心理或生理上都已經達極限，絕非指揮中心在記者會上說「可以接受」。

對此，機師工會也提出兩項呼籲，盼讓機組員可於居家檢疫期間不再派飛，再者，希望至少上機組員保有一個月內三天的自由活動時間。

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