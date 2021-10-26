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國籍航空壯碩機師猝死！班表曝光　14歲女兒悼：願你安息

記者陳俊宏／綜合報導

國籍航空一名61歲委內瑞拉籍正機師近日倒臥住家浴室猝死，知情人士爆料，這名機師9月跟10月都被連續派飛長程航班；甚至死者生前還抱怨，這樣派飛自己根本無法運動，身體都在退化，沒想到過沒幾天就不幸身亡。航空公司表示，生前PCR採檢都是陰性，死因還要進一步調查。

《東森新聞》報導，死者已在國籍航空服務23年，14歲的女兒也在臉書發文哀悼，「願天堂接納你也祝福你，願你安息。」

攤開機師班表，連續派飛似乎已是家常便飯，9月上旬連飛三個洛杉磯航班，等於整個月在駕駛艙和防疫旅館待了整整16天；9/30到10/3又被派飛洛杉磯後，才居檢一天，10/5-10/7又再飛洛杉磯，10月初就被連續派飛兩次，超過20天都無法正常外出。

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▼死者生前值勤照。（圖／東森新聞）

國籍航空機師猝死！採檢結果曝　14歲女兒悼：願你安息。（圖／東森新聞）

外傳機師22日晚上又必須出勤，沒想到當天早上卻在家中猝死。情人士除了不捨，更懷疑是不是連續派飛，害得這位機師身心不堪負荷，「他過世前兩天有跟同事說，每天關在旅館裡面無限期循環，沒辦法運動，感覺自己身體在退化。」

曾和死者是同事的前機師張志豪受訪提到，事發於地面上，「我們可以面對跟處理，但是如果這個事情發生在空中，而且是在值勤的時候，大家試想一下，是不是一個非常危險的狀況。」

說起昔日戰友，張志豪形容他身材壯碩，開朗又健康，聽到這消息都覺得相當震驚，呼籲指揮中心應該正視連續派飛的危險性。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥回應，航空公司應注意機組員的身心狀況。

據了解，最近這名機師才剛做完民航體檢，沒想到就發生憾事。對此，航空公司表示，這位機師10月長程航班返台後，依規檢疫且三採都是陰性，死因還在調查當中。

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