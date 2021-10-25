機師猝逝家中！經歷「20天值勤＋居檢輪迴」　指揮中心回應了

▲傳出有機師在家猝逝，曾抱怨檢疫關在飯店裡連散步都不行，身心俱疲。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／台北報導

國籍航空近日傳出有機師出關後猝逝，生前歷經20天值勤加檢疫不斷輪迴，曾抱怨被關在飯店中「連散步都不行」身心俱疲。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥指出，從去年迄今機組員要配合檢疫，又要值勤任務真的相當辛苦，相關檢疫措施也曾邀集工會成員討論，仍希望航空公司應留意機組員身心狀況、務必做妥善照顧。

在今（25）日記者會中，媒體指出有國籍航空機師在家猝逝，生前歷經20天值勤＋檢疫輪迴，曾抱怨一直被關在飯店裡「連散步都不行」感到疲倦。對於現行檢疫規定對機組員產生嚴重身心壓力，是否影響飛安，機師工會也曾反應檢疫期不要派飛，詢問指揮中心是否會重新評估？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

對此，副指揮官陳宗彥回應，對於機組員值勤部分從去年到現在，確實是蠻辛苦的一件事，機組員要配合檢疫又要執行飛行任務，疫情以來無論國內企業或是國家都需要他們，最近也有邀請相關工會成員做過討論，「目前跟工會初步討論下來，以現行機制在運作上，他們還算是可以接受。」

陳宗彥進一步指出，但仍希望幾家航空公司可多注意機組員身心狀況，也有特別提醒須對機組員身心妥善照顧，「因為這是涉及到飛行安全問題，這點有特別去提出來」。