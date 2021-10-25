外籍機師突猝逝！　機師工會籲：居檢期不派飛、每月給三天喘息

▲國內機組員不停在派飛、檢疫間輪迴已影響身心健康。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）



記者許維寧／台北報導

今（10/25）再傳出國籍航空一名外籍機師於居家檢疫後不幸猝逝，據了解，其生前不斷執勤、檢疫，無法適度放鬆。桃園市機師職業工會晚間再發聲，表示多數機師對於現階段檢疫政策、連續執勤所產生的身心壓力已難以負荷，再度呼籲指揮中心，盼讓機組員於檢疫期間可不派飛，且至少一個月內保有三天可以自由活動和家人相處的時光。

今傳出一名國籍航空外籍機師昨天因不明原因於家中猝逝。機師工會表示，該組員生前經歷連續值勤與檢疫的輪迴，且該組員猝逝前曾向友人表達身心疲倦，無法照顧家中幼女等擔憂，可見其身心健康已近無法負荷。

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對此，機師工會再次重申，多數機師連續執勤、檢疫，所產生的心理壓力已經達到極限，很難再承受。近兩個月來，指揮中心曾數度邀請機師工會針對檢疫制度、就醫權益等相關議題進行討論，但工會仍主張，基於確實防疫與避免機組員間交叉感染風險，機組員於居檢期間不可再次派飛執勤飛航任務。

再者，機師工會也談到，機組員長期面臨執勤、檢疫無限輪迴，而導致一直處於執勤、居檢、自主健康管理期，沒有真正喘息的時間。因此工會建議，一個月內至少讓機組員保有三天得以自由活動與家人相處的時間。

機師工會最後呼籲，對於近日該起國籍航空機師猝逝案例，雖需要更多有關具體死因的勘驗或調查，然而，機師生前曾對友人與家人反應，在長時間檢疫、執勤下的身心壓力與疲倦狀態，已近無法負荷。而據悉，近日也有機師疑似中風送進加護病房，都顯示在短時間內機組員的身體狀況已亮紅燈，如果發生在執勤的航班上將無法想像。

機師工會呼籲指揮中心、相關主管機關和航空公司，應儘速正視機組員健康問題。