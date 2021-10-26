未來婆婆拋「務實7問題」女怒喊分　兩派吵翻破盲點：豬隊友

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一對小倆口最近準備結婚、看房，而未來婆婆則要兒子詢問女方，一些具體的婚後規劃，像是「以後房貸打算負擔多少」、「有沒有要買車」、「想生小孩嗎」，結果女生聽完超怒，認為還沒結婚，婆家就在斤斤計較錢的問題，更吵著要分手。

男網友在Dcard娓娓道來，最近哥哥要結婚了，正在看房子，於是老媽要他問女方一些問題，在買房部分，包括「女生打算以後房貸負擔多少？」「按照出資登記嗎？」「女生有多少存款？夠不夠分擔頭期款？」「若男方出資比較多，是否能買在離婆家較近的地方？」「娘家會不會幫忙出錢？」另外，她也想知道，小倆口是否有購車的打算。

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而孩子的部分，原po接著轉述道，「以後有要生小孩嗎？如果有，想住多少錢的月子中心？打算讓小孩接受什麼程度的教育，例如學前教育、公立或私立學校？小孩需要爸媽幫忙顧嗎？」

面對一籮筐的問題，女方忍不住爆氣，認為未來婆家太計較，好沒有愛，還沒結婚就要算計他們家的錢，甚至吵著喊分手，讓男生超無奈。身為旁觀者，他不禁好奇，「這些問題有很惡劣嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們紛紛回應，「我自己是覺得，這些全部都是必須要討論的，雖然還沒論及婚嫁，但如果我有那麼一天，我也一樣會全部攤開來講清楚說明白」、「我可以接受我老公問我這些事，但我不能接受我婆婆問我這些事」、「是很需要討論的問題，但是關你媽屁事啊」、「這很正常吧...爆氣啥，還是女方本來以為一毛都不用出，結果事與願違」、「你哥哥和他女友應該都是成年人了，這些問題讓他們兩位當事人自己討論就好」。

另外，不少人認為，男方是癥結所在，「就第三者的角度來看，確實是很現實且必要的問題，但我若是當事者，我也會爆炸，重點是你哥哥在居中的溝通方式，有些男人很笨，話術不太好，就容易造成老婆跟婆婆之間的誤會，我只能說，說話的技巧很重要」、「媽媽不過分，是哥哥處理不好」、「這些問題完全正常，但要也是你哥自己跟老婆溝通討論，不是婆婆透過哥哥來問媳婦啊，這些問題他們婚嫁前沒有一個共識嗎」、「你哥哥不會處理事情+1」、「你哥是不是說我媽說......，需要點說話的藝術」。