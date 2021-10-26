半夜啪啪就被敲門！人妻崩潰「婆婆分秒緊盯」不給恩愛：沒興致了

▲婆婆發現兒子和媳婦在恩愛就會馬上去敲門。（示意圖／記者許力方攝）



記者黃可昀／綜合報導

婆媳問題層出不窮，竟然連夫妻房事都被干涉！一名人妻抱怨，她和老公結婚2年多，不久前搬到台南婆家躲避疫情，住在婆家的這段期間發現婆婆有個詭異習慣，只要她和老公在房間裡恩愛，婆婆就會馬上來敲門，即使大半夜還是會被抓包，感覺婆婆隨時守在門外偷聽，「這幾個星期來，每次老公要做，我都提不起興趣來了…。」

原PO在匿名公社APP表示，她和老公3個多月前搬到台南婆家住，暫時收起麵攤躲疫情，和婆家的相處基本上沒問題，唯獨婆婆晚上行徑很怪異，某天晚上和老公在房間翻雲覆雨，突然聽到婆婆來敲門，兩人趕緊衣服穿好開門，結果婆婆只是要問沐浴乳在哪，大半夜來敲門就只是為了問不急的小事，讓夫妻倆實在很無言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO懷疑婆婆故意不讓夫妻倆啪啪 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



想不到還沒完，幾天後原PO和老公恩愛時，床板震動發出嘎嘎聲，婆婆再度來敲門，這次是問吸塵器的事，又過了幾天，原PO半夜不小心發出一聲叫聲，婆婆火速衝過來敲門，問老公隔天要拜拜的細節。原PO發現婆婆都會挑夫妻倆恩愛時打斷，大半夜敲門問一些小事完全不合理，明顯就是在找理由，導致她現在都沒興致和老公發生關係了。

網友傻眼，「要麼是妳婆婆不喜歡妳，要麼就是她太孤單寂寞了，別懷疑，有些守寡或是公公不行的婆婆會很故意這樣」、「外出旅館大戰吧」、「只要是住在一起，這題應該是無解....這個婆婆很有事，心裡有點不正常，最好的方法就是搬出去囉」、「房間搞不好有監視器」。