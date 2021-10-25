真子公主明出嫁！「軟飯男」爭議爆不完　傳遭岳父拒絕安排見天皇

▲真子公主將於26日與小室圭登記結婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本秋篠宮家長女真子公主明（26）日將與結識多年的未婚乎小室圭登記結婚，同時計畫與小室圭遠赴美國生活，並放棄隆重的婚禮儀式與1.5億日圓的嫁妝「一時金」。然而其實，小室圭母親與其男友的金錢爭端依舊引發日本皇室質疑，懷疑恐怕幕後有黑手操作；而文仁親王甚至阻止小室圭覲見德仁天皇夫婦。

綜合日媒報導，小室圭的母親小室佳代涉嫌不當領取小室圭亡父小室敏勝生前擔任公務員的遺屬年金與傷病給付，同時卻與在外資企業工作的A男交往、甚至訂立婚約，恐怕得面臨詐欺罪嫌。日本法法律規定，若在原配（丈夫）死後與其他男性有適時婚姻關係，應停止領取遺屬年金；然而小室佳代卻在書信要求A男保密。

《週刊文春WOMAN》更指出，曾在甜點店以正職員工身份工作15年的小室佳代，2018年兒子小室圭赴美留學後，卻以「適應障礙症」為由申請留職停薪，同時透過以公司為名義加入的「東京都洋菓子健康保險公會」領取長達1年半的傷病津貼，期間還私自跑去輕井澤朋友經營的餐廳兼職工作，恐怕被認為不當領取津貼。

另外，小室佳代還曾與前未婚夫有400萬日圓的金錢糾紛，本來小室圭無意替母親償還債務，然而今年4月態度卻突然出現髮夾彎，表示願意以金錢償還，此舉惹來日本皇室與宮內廳質疑，小室圭恐怕幕後有藏鏡人指使一切，並以提供金錢的方式操縱小室圭，進一步與秋篠宮牽線，同時鎖定真子公主的弟弟悠仁，因為悠仁被外界視為是有機會繼承天皇大統的人選。

另外，真子公主以遠嫁美國的方式脫離皇室，並表示願意放棄1.5億日圓的一時金，然而就算她遠嫁美國仍須安排保鑣守護安全，不過光是靠小室圭在美國紐約執業律師所賺取的收入，恐怕難以負擔高額保鑣費用。相關人士指出，真子公主的父親文仁親王對於小室圭始終避談雇員保鑣相當不滿，因此拒絕安排小室圭覲見天皇德仁、皇后雅子。

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