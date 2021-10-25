　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真子公主明出嫁！「軟飯男」爭議爆不完　傳遭岳父拒絕安排見天皇

▲▼真子公主將於26日與小室圭登記結婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲真子公主將於26日與小室圭登記結婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本秋篠宮家長女真子公主明（26）日將與結識多年的未婚乎小室圭登記結婚，同時計畫與小室圭遠赴美國生活，並放棄隆重的婚禮儀式與1.5億日圓的嫁妝「一時金」。然而其實，小室圭母親與其男友的金錢爭端依舊引發日本皇室質疑，懷疑恐怕幕後有黑手操作；而文仁親王甚至阻止小室圭覲見德仁天皇夫婦。

綜合日媒報導，小室圭的母親小室佳代涉嫌不當領取小室圭亡父小室敏勝生前擔任公務員的遺屬年金與傷病給付，同時卻與在外資企業工作的A男交往、甚至訂立婚約，恐怕得面臨詐欺罪嫌。日本法法律規定，若在原配（丈夫）死後與其他男性有適時婚姻關係，應停止領取遺屬年金；然而小室佳代卻在書信要求A男保密。

《週刊文春WOMAN》更指出，曾在甜點店以正職員工身份工作15年的小室佳代，2018年兒子小室圭赴美留學後，卻以「適應障礙症」為由申請留職停薪，同時透過以公司為名義加入的「東京都洋菓子健康保險公會」領取長達1年半的傷病津貼，期間還私自跑去輕井澤朋友經營的餐廳兼職工作，恐怕被認為不當領取津貼。

另外，小室佳代還曾與前未婚夫有400萬日圓的金錢糾紛，本來小室圭無意替母親償還債務，然而今年4月態度卻突然出現髮夾彎，表示願意以金錢償還，此舉惹來日本皇室與宮內廳質疑，小室圭恐怕幕後有藏鏡人指使一切，並以提供金錢的方式操縱小室圭，進一步與秋篠宮牽線，同時鎖定真子公主的弟弟悠仁，因為悠仁被外界視為是有機會繼承天皇大統的人選。

另外，真子公主以遠嫁美國的方式脫離皇室，並表示願意放棄1.5億日圓的一時金，然而就算她遠嫁美國仍須安排保鑣守護安全，不過光是靠小室圭在美國紐約執業律師所賺取的收入，恐怕難以負擔高額保鑣費用。相關人士指出，真子公主的父親文仁親王對於小室圭始終避談雇員保鑣相當不滿，因此拒絕安排小室圭覲見天皇德仁、皇后雅子。

►真子公主準婆婆恐涉詐欺！不當領各種津貼+欠錢不還　日網眾怒
►真子公主26日大婚！婚事波折3年　棄千萬嫁妝「降格平民」勇敢逐愛

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」
撿到「開光雞」回家跟兒貼頭睡　她傻眼：這雞正常嗎？
《康熙來了》男星赴陸發展暴瘦　熬成影帝喊：生為中國人很驕傲
快訊／三重公寓驚傳縱火自焚　男無生命跡象
繼承叔公保險箱　他打開發現「迪士尼股票」秒變富豪
瑤瑤打BNT穿搭超專業　護理師一看狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

真子公主明出嫁！「軟飯男」爭議爆不完　傳遭岳父拒絕安排見天皇

香香女午夜攔車！好心運將免費載回家　「隔天生意爆好」他卻崩潰

大麻可醫用也可入菜　泰國鬆綁規定盼創經濟產值

晚餐約會超浪漫！Tinder妹「結帳1動作」讓他幻滅　po網反被罵爆

每年懷孕！她21歲「已是3寶媽」挨轟　挺7月大孕肚回嗆被讚爆

蘇丹軍事政變！「總理不挺」被逮捕押走　群眾包圍軍方總部爆槍響

單戀人妻遭拒！惡男「怒揮斧頭」亂刀砍死她　抱屍痛哭7小時

未來赴美打3針才可入境？　美CDC認了：考慮更新「完整接種」定義　

國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg：腿細到絲襪寬鬆才及格

Google地圖驚見裸女！她嗨掀上衣「露出渾圓」給拍　整塊肉色入鏡

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

真子公主明出嫁！「軟飯男」爭議爆不完　傳遭岳父拒絕安排見天皇

香香女午夜攔車！好心運將免費載回家　「隔天生意爆好」他卻崩潰

大麻可醫用也可入菜　泰國鬆綁規定盼創經濟產值

晚餐約會超浪漫！Tinder妹「結帳1動作」讓他幻滅　po網反被罵爆

每年懷孕！她21歲「已是3寶媽」挨轟　挺7月大孕肚回嗆被讚爆

蘇丹軍事政變！「總理不挺」被逮捕押走　群眾包圍軍方總部爆槍響

單戀人妻遭拒！惡男「怒揮斧頭」亂刀砍死她　抱屍痛哭7小時

未來赴美打3針才可入境？　美CDC認了：考慮更新「完整接種」定義　

國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg：腿細到絲襪寬鬆才及格

Google地圖驚見裸女！她嗨掀上衣「露出渾圓」給拍　整塊肉色入鏡

買家招攬花旗內部員工沒問題！　但須確保1件事

林昶佐批朱立倫說法合中國利益　國民黨：民主回力鏢打到的膝反射

黃明志看陸YouTuber影片哭了！　洩真實心聲：精神被折磨…

朱育賢連續安打中斷　紀錄保持人郭嚴文憶當年「真的不容易」

小春送「狠」想看江宏傑罵人！　小樂補刀：紅隊輸下去不是辦法

《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」享壽70歲！　好友沉痛證實

開賓士當兵去！國防部長前腳才剛走　金門阿兵哥洽公「4連撞」

三大名師推薦熱門潛力股！鴻海MIH、 低軌道衛星股　6檔各擁題材

「西裝界大佬 」讓男生穿裙裝！滿滿花卉、繽紛渲染跳脫性別框架

企排17年30日開打！吳宗軒、張善源回歸　女排7位外援加入

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

國際熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

快訊／《六人行》男星過世　享年59歲

金正恩舊照曝　美媒：不是以前那位

女醫生「倒鉤保險套」痛宰性侵犯

網紅扮《魷魚》士兵　野外解放「渾圓雪乳」

顧客要求薯條現炸　麥當勞員工怒丟熱油回鍋5秒：奧客

爸爸給手機　3童對6歲女模仿A片殺人

網紅惡整外送員！指定「送餐到墳墓」被譙翻

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

麥當勞員工曝「這品項」賣最差

32歲奧運短跑名將遭槍擊身亡

送2盒炸雞到豪宅社區　外送員被逼哭

情侶婚前健檢！驚覺「2人都患隱疾」崩潰分手

更多熱門

相關新聞

日本「兩人同行販賣機」

日本「兩人同行販賣機」

獨自去自動販賣機買飲料是不少上班族的日常，現在日本SUNTORY（サントリー）偏不讓你一個人，為了增加同事間的溝通機會，最新研發出一款「社長のおごり自販機」，當出現兩人「同時」用員工證購買時，販賣機會偵測感應自動掉下免費飲料獎勵，讓邊緣人也不得不結伴同行。

入CPTPP　台灣危險的「迷思」

入CPTPP　台灣危險的「迷思」

國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg

國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg

劃時代！他獲法院認證「未摘子宮」的男人

劃時代！他獲法院認證「未摘子宮」的男人

天皇妹也嫁平民　真子尋姑姑之路追幸福

天皇妹也嫁平民　真子尋姑姑之路追幸福

關鍵字：

日韓要聞日本真子真子公主小室圭結婚天皇德仁文仁親王

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

女星爆當小三「正宮痛揭對話」

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

蔡英文不是隊友！陳柏惟要基進派人補選

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面