村支書五口被殺連1歲小嬰兒都不放過　兇嫌逃亡再殺倆無辜民眾

▲武漢蔡甸區羅漢村代理村支書一家五口遭滅門。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

武漢蔡甸區一名張姓代理村支書一家五口24日遭到不明人士闖進家門殺害，不滿1歲的小嬰兒也慘遭毒手，兇嫌犯案後駕車逃逸，逃亡過程中先是撞死一名路人，隨後又殺害一名駕駛搶奪私家車繼續逃亡，據傳，這名兇嫌在奪車逃逸過程中疑似墜江下落不明，當地警方也全力出動追緝。

▲兇嫌逃亡過程中再傷兩條人命。（圖／翻攝封面新聞）

《正觀新聞》報導，10月24日晚，湖北武漢蔡甸區一村莊里，擔任代理支書一年多的張某紅在家中遇害。他和老伴倒在客廳之後，小兒媳抱著不滿一歲的孩子下樓查看，雙雙在樓道遇害，樓上兩個孩子也遭毒手，其中一名孩子仍在搶救中。

這起駭人聽聞的滅門兇殺案是暨福建莆田滅門案後，大陸月內發生的第二起滅門慘案，引起輿論關注。一名目擊者有事前往拜訪遇害的村支書，他表示，推門進屋才發現這起慘劇，報警後發現一名孫兒尚有氣息，趕緊將其送往醫院，「是個30多歲的男的，不認識，我看他進門，以為是來辦事。20分鐘後就出去了，沒聽到異常動靜。」

當地村民指出，遇害的張某紅之前一直擔任村裡小組長，負責防汛工作十多年，因任勞任怨深受村民認可，一年前村委書記空缺後被臨時推選為代理書記，今年則因年齡關係即將退休，沒想到遭此橫禍。

據了解，兇手作案後逃竄到了50公里外的城區，先撞倒了一名路人，然後搶了一輛在路邊接私活的車輛。蔡甸城區一位民眾表示，「凌晨4點多的時候，這名兇嫌先是撞到人，然後車輛撞進一家蛋糕店門口，當兇嫌發現對面路口一輛私家車在等待生意，遂上前殺害司機搶車逃跑。」

武漢警方表示，這名高姓犯嫌（39歲）逃跑至長江大橋後跳橋，警方正全力搜尋該員下落，全案鄭進一步偵辦中。