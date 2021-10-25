他逛超市驚見麵包「爬滿蒼蠅」　業者緊急下架回應了

▲超市紅豆麵包「爬滿蒼蠅」，影片讓網直呼噁心。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書社團投訴，他在屏東一間生鮮超市購物時，看見架上販賣的紅豆麵包內，竟然爬滿了蒼蠅，驚呼「自助餐吃到飽」，貼文一出立刻引發網友熱議。對此，超市店長出面道歉，表示應該是麵包的包裝在運送過程中有破裂，加上附近施肥關係蒼蠅多才會這樣，有問題麵包當天就已經全部下架。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出影片，可以看見紅豆麵包的包裝內，一堆蒼蠅在麵包上爬來爬去，讓他驚呼是「蒼蠅自助餐吃到飽」。其他網友看了也紛紛說，「品管在睡覺嗎」、「2021年最新捕蠅器」、「蒼蠅在裡面下蛋嗎，我要吐了」、「蒼蠅表示吃飽了，但找不到出口」。

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▲遭投訴的超市江姓店長出面道歉。（圖／東森新聞）

根據東森新聞報導，遭投訴的超市江姓店長表示，應該是麵包在運送過程中袋子破裂，「我們疏忽的情形下，當然我們沒有巡查到，發現後就全部清倉下架，對顧客也深感抱歉」、「應該是廠商運送過程中，袋子是玻璃袋那種，透明的玻璃袋那種，被擠壓可能有一些裂痕導致蒼蠅飛進去」。

店長表示，當地10到11月是施肥的季節，所以蒼蠅真的特別多，他們拿出許多捕蠅器，但每天蒼蠅仍抓都抓不完，未來會加強品管與巡查，也會改進麵包產品的包裝。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。