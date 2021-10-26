萬元滑板車標成千元！她掃光2725件「我承認貪」　神邏輯網全看傻

▲店家標錯價。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

賣家標錯價的事件不時會發生，一名女網友發文表示，日前她逛露天拍賣時，留意到某店家將破萬元的電動滑板車，標成少一個0的價格，因此，她就決定全包了；只是，店家最後決定不出貨，因此她事後便氣得發文公審，並認了自己就是「貪」！貼文曝光後，讓不少網友看傻眼。

這名女網友在臉書社團「爆料公社公開版」上貼文，直呼「賣家誤植價錢，上萬元電動滑板車，只賣千元！」從原PO貼出的對話紀錄可見，她因為看到滑板車價格少了一個0，因此瘋狂下單；然而店家發現後，為疏失道歉並表示「不能強買強賣的，這個根本是偏離價值本身的價格，隨便想都知道不可能。」

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▲店家為誤植價格道歉後，便表明不出貨。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

由於店家不出貨，因此原PO就貼出露天拍賣的條款，要求對方照原先標錯的價格賣給她。而店家則傻眼表示，「已經告訴你價格錯誤了，還不夠清楚嗎？糾結那些幹嘛？」如果真要買，可以再好好商量，同意就買、不同意就取消，「交易你沒付款，我沒出貨，沒什麼可糾結的！」

▲▼原PO承認自己就是「貪」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO氣不過，將對話貼出來公審並表示，「我承認我『貪』，但，這可關係到『總金額』」，她將貨全包了，一共有2725單，省下的錢可不是一筆小數目。

不過，大票網友看到貼文後一面倒不挺，紛紛表示「只看到貪」、「惡意下單，你去查查看，如果只下單1個，還好談」、「不予置評」、「明知低於行情價，一次下單2725筆，怪賣方不出貨。好啦，我只看到得理不饒人」、「照照鏡子看看自己貪小便宜的嘴臉」、「有這麼貪小便宜嗎？換一下立場吧，這樣吃相難看」。

▼網友看到貼文後全不挺原PO。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）