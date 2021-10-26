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他曾主張「相對多數可罷免」　蔡正元嗆爆：民進黨怎有臉說門檻低

▲▼ 黃國昌（圖／記者劉昌松攝）

▲時代力量前立委黃國昌。（資料照／記者劉昌松攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免成功後，民進黨便提議要修改罷免門檻。對此，前立委蔡正元痛批「胡扯+亂扯」，當初黃國昌曾主張只要相對多數就可以罷免，民進黨經過一番折騰，現在怎麼還有臉說什麼報復性罷免，「那只不過是自己報復自己，怎麼還有臉說門檻太低。」

蔡正元今（26）日在臉書發文表示，罷免韓國瑜通過時沒有人說這是報復性罷免，也沒有人說罷免門檻太低，但罷免陳柏惟通過時，就有一堆政客、學者、名嘴跑出來喊，「這是報復性罷免」，而且門檻太低。

蔡正元說，2015年民進黨和太陽花聯手罷免他不成，就到處呼天搶地說，罷免門檻太高不民主，黃國昌等咖開始推動修法要降低罷免門檻，說這樣子人民才有罷免權，這才是真民主，黃國昌等咖更主張，只要相對多數就可罷免，不應該有任何其他門檻，民進黨為了應付這股罷免即民主的風潮，調整了罷免制度的規則，事實上也沒有降低什麼門檻。

蔡正元提到，2017年黃國昌遭罷免，如果依他自己的相對多數論，黃國昌已經被罷免，他若實踐自己的主張，就應該辭去立委負責，但是黃國昌選擇躲在，民進黨修改的門檻下苟且偷生。

蔡正元痛批，民進黨經過一番折騰，現在怎麼還有臉說什麼報復性罷免，「那只不過是自己報復自己，怎麼還有臉說門檻太低，那比相對多數民主還要高很多，怎麼還有臉胡扯+亂扯。」

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