王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

▲今年9月26日15點34分，一下車，王必勝就急著抱起女娃，跟林女並肩往河濱公園走去。（圖／圖中母女均已變裝處理）

圖、文／鏡週刊

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長，同時也是衛福部醫福會執行長的王必勝，因屢次受命前往新冠肺炎（COVID-19）重大群聚感染區坐鎮指揮，並順利解除危機，贏得「抗疫救援王」及「拆彈專家」等美名。但本刊接獲爆料，指已婚的王必勝與一名小他15歲的女護理師外遇多年，對方去年還疑似替他生下一名女兒，但王否認，強調小孩是護理師與前男友所生。

本刊趁疫情趨緩展開跟監，結果一個月內9次直擊王開車前往護理師住處探視，或載護理師母女出遊，不分平日或假日，3人互動親密，就像一家人。

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本刊第一次直擊王必勝帶林女、女娃出遊，是在板橋區幼兒園群聚案結案後不久。9月26日、週日下午3點多，王穿著休閒服裝，開著BMW轎車抵達林女板橋住處樓下，5分鐘後，林女抱著女兒下樓，雖然她去年才當媽媽，但產後體態恢復得很好，身材勻稱，加上深邃的五官，看起來頗有混血美女的氣質。

林女抱著女兒坐進後座，王必勝隨即載著母女倆一路開往台北市萬華區的馬場町公園，停好車，王必勝立刻下車幫忙，從林女手中接過女娃，女娃也自然地將頭靠在王的懷中，二人一邊逗弄女娃，一邊悠哉地走進公園，之後，王必勝牽著女娃在小徑上練習走路，女娃一路搖搖擺擺，逗得王相當開心，林女則亦步亦趨緊跟在後，不時拿出手機拍照，三人笑聲不斷，氣氛和樂。

今年9月26日16點32分，回到板橋之後，王必勝依依不捨地陪林女及女兒走到家門才離開。（圖中母女均已變裝處理）

本刊跟監發現，除了衛福部醫福會的工作，身兼指揮中心醫療應變組副組長的王必勝，在指揮中心每天下午2點的例行記者會前，須先參加幹部會議，工作十分繁忙，但就算沒有足夠的時間陪林女母女外出，他也經常抽空前往林女住處探視，包括平日與假日，堪稱「時間管理大師」。

▲抗疫有功的王必勝（中）被封為「拆彈專家」，知名度相當高。

知情人士告訴本刊，林女帶著女兒與父母及二個弟弟同住，從王必勝能自由進出林家研判，林的家人似乎也認可二人的關係。

另一方面，林女還創了一個專PO女兒生活照的IG帳號，貼著大量女兒與親友互動的生活點滴，唯獨女兒的父親始終未曾露臉，且女兒從母姓，父親的身分更顯神祕，不過，仔細查看照片中偶爾出現的女兒父親，身形及臉部輪廓的本尊令人好奇。

▲今年9月25日13點14分，王必勝提著剛買的甜點，直奔板橋林女家，並熟門熟路地上樓。

知情人士指出，林女之前出國旅遊，總愛打卡PO照，不過，她旅遊的時間、地點，竟都與王必勝的出差行程不謀而合，包括2016年9月，王代表醫師公會到泰國考察，2017年10月到美國芝加哥出差，2018年7月到日本福岡出差，以及同年12月代表衛福部到日本東京考察，都與林女打卡PO照的時間、地點重疊，顯見王與林女的不倫戀已行之有年。

▲林女曾在IG上PO出女兒父親的背影照。（圖中女嬰已變裝處理，讀者提供）

此外，林女2016年2月、6月、8月，還曾上傳到金門的照片，當時王必勝在衛福部金門醫院當院長，王妻在2015、2016年間，也常在IG上傳帶二個女兒到金門探視王的照片，經檢視她們下榻的飯店，跟林女是同一家。

▲照片中躺在林女女兒旁邊的男子，身分令人好奇。（圖中女嬰已變裝處理，讀者提供）

一名王必勝的友人告訴本刊，王與妻子都畢業於台北醫學大學醫學系，二人從大學時代就已交往，在眾人眼中，王是一位顧家的好丈夫、好爸爸，對二個女兒更是疼愛有加，王妻同樣事業有成，目前在台北榮總擔任主任，一家四口住在王妻名下的三重豪宅，完全是人生勝利組的典範。

▲王必勝過去常帶老婆與2個女兒出遊，4人互動親密。（圖中母女均已變裝處理，翻攝自臉書）

抗疫過程中，王必勝屢次解決棘手問題，受到各界肯定，如今自己陷入不倫戀風暴，能否順利拆除這顆震撼彈？有待後續觀察。

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