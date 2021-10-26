為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清：這一年好不值得





▲一場地震看清男友。（示意圖／視覺中國CFP）

記者施怡妏／綜合報導

宜蘭縣南澳鄉24日發生規模6.5強震，嚇壞許多人，一名女網友表示，地震當時很害怕，突如其來的劇烈晃動，打電話給男友想要尋求慰藉，但對方沒有接，反而是家人打來關心她，事後她得知，原來地震的當下，男友正在跟朋友吃飯，還在IG發很歡樂的限時動態，完全沒有想要關心她，讓她超心寒。

「那場地震震醒了迷失在愛情裡的我！」原PO在網路論壇「校園zuvio」發文，剛跟男友在一起時，處於熱戀期她，一心只想跟男友在一起，去年不顧家人的反對，堅持要跟男友同居，甚至放話不會回家裡，就再也沒跟家人連絡，直到星期日的那場地震，她才徹底看清男友。

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原PO回憶，地震當下她很害怕，打電話給男友但對方沒接，反而是家人馬上打來，「當下真的很暖，家人就是這樣啊，不管曾經如何，一句關心的話就能摒棄前嫌」，地震時男友和朋友在吃飯，還很開心的PO限動，「完全沒有想到我會不會怕，有沒有怎麼樣，超心寒，這一年的一切好不值得」。

▲原PO感到後悔，為男友做的一切都很不值得。（示意圖／翻攝pakutaso）

原PO細數男友讓她心碎的各種事蹟，其實男友一直以來都對她很不好，寧願打電動也不願幫她搬家，月經來痛到受不了，請男友幫忙買止痛藥卻被拒絕，颱風天放她一個人回家，甚至在發生第一次性關係時，讓她吃事後藥，並要她自己回家。

貼文曝光後，網友們也勸原PO快放生，「讓你吃事後和各種行徑，只能說你早能離開的，自己執著造就今日」、「這個男生不好，回家吧」、「這種爛人本來就該早點分手，與其在這裡抱怨不如去打包行李」、「你都覺得不值得了，那為何不快點跳脫呢」、「趕快放生，他就是個爛人」。