女提分手慘遭硬上　閨蜜們即刻救援也被爆打！恐怖男判決出爐

▲北市林男與女友在公園談分手，豈料竟將女生拐回家性侵得逞。（圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

恐怖情人！北市林男與女友小雯（化名）交往同居1年多，雙方個性迥異約在公園談分手，林男故作大方表示分手條件得將交往期間借的款項都返還，小雯返回收拾行李，準備搬走，竟遭林硬上得逞。小雯趁凌晨傳LINE向友人們求救，一群人漏夜趕去與林男理論，1友人慘遭毆打。士林地院審結依強制性交罪，判林3年4月有期徒刑。

判決指出，林男與小雯同居1年多，去年7月23日晚間，雙方相約在南港附近公園談分手，林男表示「如果將交往期間借的錢都還來就分手」，小雯也答應將錢還給他，2人一起回到林男住處。

正當小雯收拾完行李準備搬走，林男卻在此時氣不過被分手，將小雯衣服脫光，不顧小雯以手推開反抗，強制性交得逞。同日凌晨小雯多次以LINE分別向數名友人表示自己被強制性交，需要幫忙，也不停借錢想趕緊還給林男。

友人們見到小雯如此緊急，5人陸續到林男住家外理論，此時的小雯不斷的哭，身體不斷發抖，但林男仍不讓小雯搬走，1名友人氣不過上前與他發生肢體衝突，卻慘遭林男毆打，事後小雯、友人也對林男提告。

審理時，林男態度輕浮表示，是小雯自願與他發生關係，但小雯出庭反駁，她已經明確向前男友表示不同意，卻仍遭強制脫下衣服，被壓制強行被性侵得逞。

合議庭審酌，雙方為男女朋友，應彼此相互尊重，但林男僅因女友不願分手就違反意願強制性交，造成小雯心中所生的性侵陰影恐終身難以抹滅，加上林男犯後狡辯，難認有悔改之心，又未能與小雯達成和解，故依強制性交最判3年4月；至於友人遭毆打，雙方已在審理時達成和解，故諭知不受理判決。