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對你是真心的！12星座男認定你就會說出「這句話」

▲愛情，交往 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲12星座男認定你的表現。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

男人對自己到底是不是真心，其實從他平時生活中對你表現就能看得出來，據《星座好朋友》網站指出，如果聽到12星座男對你說這句話，就表示他對你動了真情，是真心實意想要和你在一起。

牡羊男、獅子男、天秤男、雙魚男：「我想為你改變」

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這些星座的男生，個性比較衝動、有點頑固，但是只要他們決定的事情，誰都無法改變，一旦下定決心愛了也是如此，這句話說出，真的滿滿都是寵溺，他會開始覺得自己有些地方似乎還不夠好，想為你做改變，如果他說想要改變，而你也看到他努力在實踐，這對他們來說絕對不容易，請別再懷疑他們的真心。

巨蟹男、天蠍男、魔羯男、水瓶男：「我們同居吧」

這四個星座男提出要跟你同居，絕對是對你死心塌地的，因為他急切的想要融入你的生活，想和你習慣彼此的習慣，希望兩人可以一步步往未來前進，想把你當家人，一起住絕對是最快又最有效的方法原本注重隱私，注重個人空間的他們，卻開始和你共用很多東西，分享最隱密的心事，他們知道同居後會有各自的習慣要磨合，所以他並不會輕易的對你說出這句話。

金牛男、雙子男、處女男、射手男：「我會給你最好的生活」

如果他們帶著認真的眼神，對你說出「我愛你，一定會對你負責」之類的話，他也覺得你就是他一輩子要守護、要心疼的對象，把你界定為他的一部分，很多事情都不跟你計較，一旦他決定自己定性了，想法就是想給你一個家，不會像過去那麼享樂，也不會像過去那麼隨自己的心意，一定會做到，也只有真心愛的人，他才會這麼做。

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