麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕水很深：不能免費送

▲麵包店打烊後，都會將賣不掉的麵包直接倒掉？（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

有很多餐飲店、或是麵包店都會在營業時間結束後，將剩下沒賣完的餐點全數扔掉。不過，有許多網友不理解為何餐廳、麵包店、蛋糕店都不願將這些報廢品捐贈出去，送給弱勢族群？話題一出，引發網友熱議。

「為何那些蛋糕店、麵包店、餐廳，賣不完的麵包都不拿去送人而是要倒掉？」有一位網友近日就在社交軟體抖音上發布影片解答，「這是因為這些店家的銷售價格，都是由市場機制做出決定的，若是經常把到期的麵包送出去，首先會造成供大於求的問題，而每次都送出去，必然會導致有大量的人專門等到晚上去領免費麵包，這樣適必直接打破了供需平衡，以後麵包店想要按照正常價格販售就難了。」該網友還舉例指出，「同理這也是為什麼牛奶即便倒掉了，也不會提供給較弱勢的人」

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▲賣不掉的麵包直接倒掉，背後關鍵內幕曝光。（圖／免費圖庫）

該話題曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「這跟房東寧願不租，也不降租是一樣的意思」、「便利超商也是這樣」、「難怪我家附近的古早味蛋糕都蛋糕丟掉...」、「星級飯店的buffet也是一樣倒掉，而且還是高級食材」；也有網友指出，「如果窮人吃了免費贈送的食物而生病，還可能會告店家，之前就曾發生過，過期品送人吃反而被告的事情，並不是每個人都有良知和感恩的心。」

不過，也有網友認為不應該白白浪費食物，「換個更寬的想法，將麵包和牛奶賣給肥料廠商作為飼料，反而提升蔬果營養，若是一切都以資本思維去想，唯利是圖，就會造成社會畸形化發展。」