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社會 社會焦點 保障人權

北市府驚險奪刀畫面曝！男爭取勞動權失控　自傷手腕濺血送醫

記者張君豪／台北報導

25日下午3時40分許，台北市府駐警隊接獲勞動局員工通報，稱於市府東區1樓櫃檯有一位民眾持刀自殘，將自己右手腕劃傷，駐衛警到場後，受傷民眾李姓男子（68歲）即逕自走向市府東大門欲離去。

▲25日下午到台北市政府勞工局陳情的李男情緒激動亮刀自殘，市府駐警隊小隊長奮勇奪刀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲25日下午到台北市政府勞工局陳情的李男情緒激動亮刀要自殘，被市府駐警隊小隊長奮勇奪刀。（圖／記者張君豪翻攝）

李男看到警方上前盤查，李男折返走向駐衛警亮出水果刀繼續自殘，現場駐警隊王姓小隊長見狀奮勇上前用雙手握住李男持刀手將刀奪下，在場民眾紛紛打110及119報案求助。傍晚李男持刀對峙驚悚畫面曝光！所幸警衛隊王姓小隊長奮勇奪刀，否則後果不堪設想。

▲25日下午到台北市政府勞工局陳情的李男情緒激動亮刀自殘，市府駐警隊小隊長奮勇奪刀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲25日下午到台北市政府勞工局陳情的李男情緒激動亮刀自殘，市府駐警隊小隊長奮勇奪刀。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示：李姓男子係為爭取自身勞工權益，今天下午到台北市政府大樓東大門打算向勞工局陳情，希望能得到關注，但爭取權益過程中李男情緒失控，拿出攜帶的水果刀自殘劃傷右手腕。台北市消防局救護人員到場替李姓男子包紮，右手割傷無大礙，簡單包紮後已送往台北醫學大學附設醫院救治並派警員戒護，警方依規定向市府社會局完成通報。

▲25日下午到台北市政府勞工局陳情的李男情緒激動亮刀自殘，市府駐警隊小隊長奮勇奪刀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲25日下午到台北市政府勞工局陳情的李男情緒激動亮刀自殘，市府駐警隊小隊長奮勇奪刀。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方呼籲民眾向政府機關陳情或抗議時應保持理性，並循正當管道解決，透過理性對話及溝通交流以取得雙贏，勿以不理性激烈手段表達情緒，不但傷人傷己更可能觸法。

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