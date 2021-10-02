校園鬆綁！擬取消室內上限80人、梅花座　教育部研議相關指引

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情逐漸趨緩，世新大學日前在官網公告引述指揮中心9月27日公告，室內人數不受80人上限，且不限梅花／間隔座等，因此，10月4日起恢復實體課，該政策引發外界議論。對此，中央流行疫情指揮中心指出，教育部已研擬相關指引，會再核定。

世新大學日前在官網公告引述指揮中心9月27日公告，室內人數不受80人上限，且不限梅花／間隔座等，因此，10月4日起恢復實體課。該政策引發外界議論，因教育部公告的大學防疫指引至今尚未修正，也就是說，學校如要實體課，還是須符合室內社交距離每人2.25平方米，且人數上限80人。

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醫療應變組副組長羅一鈞回應，校園是不是可以比照體育跟文化活動取消梅花座或是不受室內人數80人上線影響，教育部已在研擬相關指引，會送指揮中心來核定。

世新公告，依據指揮中心9月27日發布的訊息，考量國內疫情趨緩且穩定控制，即日起逐步放寬防疫管制措施，包括室內人數不受80人上限，且不限梅花/間隔座，以及戶外活動不受300人限制等。本校因此決定自10月4日起，在符合相關防疫規範的前提下，恢復實體上課。至於因防疫、診療所需或有特殊重大理由而無法到校上課的學生，授課教師將兼採遠距授課方式輔助教學，直到學生能返校上課為止。

世新的新規定到底是否有違規？教育部稍早表示，考量國內疫情趨緩，目前正滾動調整「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，調整後並經報請指揮中心同意，即通函各校配合辦理。而世新並無違反教育部上開指引規定，為避免外界誤解，已將公告內容「恢復全面實體上課」，修正為「恢復實體上課」。