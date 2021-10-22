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第12輪三種疫苗今同步開打！5大QA一次看

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲第12輪第一階段將於22～27日開打。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／整理報導

第12輪疫苗第一階段已於20日中午截止預約，並於今（22）日開打，而根據指揮中心最新統計，該輪開放3種疫苗合計有188萬1516人完成預約，當中BNT共有101萬人、預約率74%；AZ則有68萬人、預約率71%；莫德納最少，預約率僅28%。《東森新媒體ETtoday》統整出常見5大QA，讓還沒出門的你一次搞懂接種疑慮。

Q1：第12輪第一階段哪些人可以接種？

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A：包括BNT預約第1劑，對象為30歲以上（1991/12/31（含）前出生）；AZ是第2劑，對象是7/30（含）前已接種AZ第一劑38歲以上（1983/12/31（含）前出生）；莫德納也是第2劑，對象為7/16（含）前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31（含）前出生）。上述已於10/20前完成預約資格者，皆可前往指定場所接種。

Q2：接種時間？

A：符合第12輪預約接種資格的民眾，施打時程預計從10/22至10/27提供接種。

接種新冠疫苗副作用有哪些？ 各家廠牌1張表秒看懂！

▲AZ、BNT、莫德納疫苗的常見副作用。（圖／指揮中心）

Q3： BNT副作用有哪些？施打前後要注意什麼？

A：BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬提醒，心肌炎多發生在接種後5到10日，症狀為胸口悶、呼吸不順、會喘，若有這些症狀應盡快就醫，也建議接種後可以多喝水、避免劇烈運動、適當休息。

至於學生常有暈針狀況，黃高彬則提醒，接種前應睡飽、吃早餐，並且在接種前多呼吸、喝200～300ml的水放鬆心情。醫師還透露，在打疫苗前，可以先拍打施打部位，有一點疼痛可以避免接種時過於緊張導致暈針。

Q4：AZ副作用有哪些？施打後要注意什麼？

疾管署說明，接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。

接種疫苗後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

接種疫苗後28天內，若出現以下任一症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史：

嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇
嚴重且持續腹痛超過24小時以上
嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛
皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲請民眾依照自己預約時間，準時前往指定場所接種。（示意圖／記者李毓康攝）

Q5：接種莫德納副作用有哪些？施打後要注意什麼？

根據指揮中心資料，接種完莫德納疫苗後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉；抓接種部位。

接種疫苗後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

依據各國疫苗上市後安全性監測，曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件，大多發生在接種後數天內。建議接種mRNA疫苗後，應注意如出現胸痛、喘或心悸等症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史。

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