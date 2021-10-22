第12輪三種疫苗今同步開打！5大QA一次看

▲第12輪第一階段將於22～27日開打。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／整理報導

第12輪疫苗第一階段已於20日中午截止預約，並於今（22）日開打，而根據指揮中心最新統計，該輪開放3種疫苗合計有188萬1516人完成預約，當中BNT共有101萬人、預約率74%；AZ則有68萬人、預約率71%；莫德納最少，預約率僅28%。《東森新媒體ETtoday》統整出常見5大QA，讓還沒出門的你一次搞懂接種疑慮。

Q1：第12輪第一階段哪些人可以接種？

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A：包括BNT預約第1劑，對象為30歲以上（1991/12/31（含）前出生）；AZ是第2劑，對象是7/30（含）前已接種AZ第一劑38歲以上（1983/12/31（含）前出生）；莫德納也是第2劑，對象為7/16（含）前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31（含）前出生）。上述已於10/20前完成預約資格者，皆可前往指定場所接種。

Q2：接種時間？

A：符合第12輪預約接種資格的民眾，施打時程預計從10/22至10/27提供接種。

▲AZ、BNT、莫德納疫苗的常見副作用。（圖／指揮中心）

Q3： BNT副作用有哪些？施打前後要注意什麼？

A：BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬提醒，心肌炎多發生在接種後5到10日，症狀為胸口悶、呼吸不順、會喘，若有這些症狀應盡快就醫，也建議接種後可以多喝水、避免劇烈運動、適當休息。

至於學生常有暈針狀況，黃高彬則提醒，接種前應睡飽、吃早餐，並且在接種前多呼吸、喝200～300ml的水放鬆心情。醫師還透露，在打疫苗前，可以先拍打施打部位，有一點疼痛可以避免接種時過於緊張導致暈針。

Q4：AZ副作用有哪些？施打後要注意什麼？

疾管署說明，接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。

接種疫苗後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

接種疫苗後28天內，若出現以下任一症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史：

嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇

嚴重且持續腹痛超過24小時以上

嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛

皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等

▲請民眾依照自己預約時間，準時前往指定場所接種。（示意圖／記者李毓康攝）

Q5：接種莫德納副作用有哪些？施打後要注意什麼？

根據指揮中心資料，接種完莫德納疫苗後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉；抓接種部位。

接種疫苗後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

依據各國疫苗上市後安全性監測，曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件，大多發生在接種後數天內。建議接種mRNA疫苗後，應注意如出現胸痛、喘或心悸等症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史。