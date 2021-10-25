春節防疫旅館不足！居檢擬重新開放　陳宗彥提醒「先確認再返國」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

不少預計在農曆春節返台民眾已開搶防疫旅館，量能恐不足以因應。有醫師建議，可依照入境者與同住家人打疫苗狀況開放居家檢疫。今上午衛福部長陳時中鬆口會考慮，「但直接回家隔離還是有點擔憂，相關規2週內會公布。」副指揮官陳宗彥也提醒國人，要確定返國後有檢疫地點，才能順利返國。

為防範Delta變異株的高傳染力，現行規範所有入境者皆須入住防疫旅館或集中檢疫所。陳時中日前指出，目前防疫旅館量能約為2萬6000床、集中檢疫所5600床，總計量能約為3萬，但去年春節返台入住防疫旅館集中檢疫所就有3萬1000人，量能吃緊，而今年返台者勢必會更多，顯然量能不足，所以還在規劃變通又安全的方式。

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中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬接受《東森新媒體ETtoday》採訪時直言，以目前防疫旅館量能，要讓所有返台民眾入住「顯然是不夠，一定是不夠的」，且農曆春節返台民眾就是想跟家人團聚，「若要關在防疫旅館冷冰冰的地方，是非常不人道的一種做法」，建議可以採取較人性化的方式，開放民眾居家檢疫。

黃高彬提到，若要開放民眾居家檢疫，應考量返台民眾是否完整接種兩劑疫苗並滿14日，以產生完整保護力並不傳染給他人，以及同住家人是否已完整接種疫苗，能有適當抗體保護自己。黃高彬表示，若家人尚未接種疫苗就不建議居家檢疫，不過現在到農曆春節前還有一段時間，鼓勵民眾可以施打疫苗，此做法也可以提高國內疫苗接種率。

陳時中今上午出席立法院衛環會時透露，「居家檢疫會考慮，但直接回家隔離還是有點擔憂，疫情不用說三個月，幾週就可能有變化，要讓大家提前準備，但也要因應疫情狀況，預計兩週內公布相關規劃。」

今下午疫情記者會中，副指揮官陳宗彥表示，評估國內外疫情所需，目前仍會採取邊境嚴管措施，現階段所有入境者，不分國籍皆採取14日的檢疫措施，不會去作調整或改變。

在春節方面，陳宗彥解釋，指揮中心參酌今年年初春節返國人潮，會採取必要措施，例如請相關專案外籍人士提早或是延後入境，讓國人順利返國，他也提醒，「一定要事先訂好防疫旅館或是檢疫所」，確定返國後有檢疫地點，才能順利返國過年。