法務部將推律師專屬QR Code　杜絕假律師司法黃牛

▲法務部將推律師專屬QR Code。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

民眾法律意識越來越高張，訴訟上的需要也越來越多，造成更多司法黃牛假冒律師，進行詐騙。有鑑於此，負責管理律師事務的法務部決定將「律師查詢系統」放上世界第二大的區塊鏈「乙太鏈」，並生成出每位律師的專屬QR碼，以後民眾只要透過手機掃描條碼，就知道眼前的律師是否為真律師，有效杜絕假律師。

法務部資訊處長鄭輝彬指出，民眾現在若使用法務部的「律師查詢系統」，必須先連上法務部官網，並輸入關鍵字索引，但僅能得出律師的姓名、年次、、考取律師證號、以及是否加入律師公會，甚至連律師照片都沒有，無從辨認真假。

有鑑於此，鄭輝彬表示，明年元旦起法務部將建置新的律師查詢系統。民眾可由「律師查詢」、「律師公會會員名單查詢」及「律師證書區塊鏈驗證」等管道，顯示律師證書基本資訊，及區塊鏈律師證書資料驗證，並列出律師登錄的法院、登錄公會。另外律師也可以透過區塊鏈交易，輸入律師書資料取得專屬的QR Code下載後印在名片上，方便當事人直接以手機掃描查詢。

鄭輝彬最後指出，新建置的「律師查詢系統」強化資料稽核的正確性，因為目前乙太鏈共有8300多個節點，幾乎不可能竄改資料。即便未來內部系統遭到駭客入侵，區塊鏈的核對機制也可避免資料被竄改，所以將有效杜絕假律師流竄。