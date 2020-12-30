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真假律師聯手「神鬼官司」　法律諮詢、寫訴狀…5年海削6千萬

▲真假律師攜手神鬼詐欺　法律諮詢、寫訴狀…5年海削6232萬。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲陳姓律師與楊姓假律師兩人聯手幫不知情的民眾打官司、寫訴狀。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹陳姓律師明知楊姓男子不具律師資格，卻讓楊男打著自己律師事務所執行長的名號接案，楊男也從2014年開始對外佯稱可協助打官司、繕寫書狀、辦理相關訴訟程序，向民眾收取手續費、法律諮詢費、保證金、撰狀費等相關訴訟費用。5年總計24人受騙，不法獲利達6232萬餘元。新竹地檢署偵查終結，除將楊男依涉嫌違反律師法、刑法偽造文書、詐欺等案件，提起公訴，也將陳姓律師移送律師懲戒委員會。

檢方表示，楊男明知自己不具律師資格，卻自2014年9月起至今年5月間，對外佯稱可協助打官司、繕寫書狀、辦理相關訴訟程序，向不知情的民眾收取手續費、法律諮詢費、保證金、撰狀費等相關訴訟費用，5年總計24人受騙，不法獲利金額達6232萬4823 元。

▲真假律師攜手神鬼詐欺　法律諮詢、寫訴狀…5年海削6232萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼楊男從2014年開始對外佯稱可協助打官司、繕寫書狀、辦理相關訴訟程序，向民眾收取手續費、法律諮詢費、保證金、撰狀費等相關訴訟費用，5年總計24人受騙，不法獲利達6232萬餘元。

▲真假律師攜手神鬼詐欺　法律諮詢、寫訴狀…5年海削6232萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

而陳姓律師明知律師為他人辦理法律事務，應探究案情，蒐集證據，未經委任人同意，不得接受第三人代付委任人之律師費，亦不得以不正當方法推展業務，卻仍容許楊男以他的律師事務所執行長名義，自2016年2月19日起至去年5月21日止在外承接業務，且未直接與當事人探究案情，蒐集證據，更多次經楊男介紹而推展撰寫相關書狀等業務達20次，並接受楊男代付相關律師費用。

新竹地檢署偵查終結，除將楊男依涉嫌違反律師法、刑法偽造文書、詐欺等案件，提起公訴，也將陳姓律師移送律師懲戒委員會；同時呼籲，民眾接洽律師時，可以在法務部官網律師查詢系統查詢律師姓名及律師證號，確認對方是否具備合格證照，以免受騙，並確保能獲得合法專業的法律服務。

▲真假律師攜手神鬼詐欺　法律諮詢、寫訴狀…5年海削6232萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳姓律師明知律師為他人辦理法律事務，應探究案情，蒐集證據，未經委任人同意，不得接受第三人代付委任人之律師費，亦不得以不正當方法推展業務，卻仍容許楊男以他的律師事務所執行長名義在外承接業務。

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