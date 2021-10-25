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外銷大陸9年成長25倍！數字解析台灣蓮霧、釋迦遭鎖定禁止進口關鍵

▲蓮霧遭禁輸陸。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大陸無預警以驗出病蟲為由停止台灣蓮霧進口。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許展溢／台北報導

大陸無預警以驗出病蟲為由停止台灣釋迦、蓮霧進口，連同今年2月鳳梨，台灣外銷大陸產值最高前三名的水果都被禁。《東森新媒體ETtoday》整理9年來台灣水果外銷大陸數字，發現去年外銷大陸產值高達286億，遭禁更有4大關鍵。

今年9月19日大陸突然發布9月20日起禁止進口台灣蓮霧和釋迦，和今年2月26日發布3月起暫停進口鳳梨理由都一樣是「截獲檢疫性有害生物」。農委會聲明強調，不符國際規範，2月以來「我方9度要求技術性對話」，都未獲陸方回應，原9月底前等不到，10月1日要向WTO申訴。主委陳吉仲說，至今仍沒正式回應，目前處理方式是11月初有機會在WTO「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫協定」（SPS）例會上提出訴求。

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台灣農產品主要出口國家前十名為大陸、日本、美國、香港、越南、南韓、泰國、澳洲、加拿大和馬來西亞。全年外銷總額以大陸最多，以去年為例，高達286億，和第十名馬來西亞30億，差了256億。

▲▼台灣水果外銷大陸統計。（圖／ETtoday製圖）

攤開數據不難發現，台灣3水果遭禁有四大關鍵，一為外銷大陸近年爆量成長，其中和2012年相較，蓮霧出口量暴增至25倍、鳳梨17倍、釋迦7倍。

▲▼台灣水果外銷大陸統計。（圖／ETtoday製圖）

其次鳳梨、蓮霧和釋迦3水果外銷大陸佔整體出口比率都在9成以上，其中蓮霧高達97%。三是大陸已成為台灣農產品最大出口國，去年外銷高達286億元。最後鳳梨、釋迦、蓮霧「恰好」是外銷大陸產值最高前3名。

▲▼台灣水果外銷大陸統計。（圖／ETtoday製圖）

以上數字凸顯出台灣極度仰賴大陸市場，台灣大學農業經濟學系名譽教授吳榮杰先是說，對方若「故意刁難」，跟WTO申訴就會有用，因是「非關稅貿易障礙」，不合理也不用跟對方客氣，該修理就修理。有聲音質疑，站在兩岸貿易角度，台灣長年依賴大陸市場，卻不買大陸水果，是場不平等遊戲，吳榮杰不以為然說，不能有此觀念，去思考「你有什麼值得我們買的東西？」後，這個問題就不會成立了。

吳榮杰表示，大陸有需求，台灣願意出口，跟國產汽車一台50萬，進口500萬概念相同，難道進口就不能賣到台灣？沒人買？重點是自由競爭市場中，有買或賣，政府不干預，交給市場領導，不應變政治力介入。吳榮杰強調「市場極端集中」風險大，隨時會面臨沒有的狀況，才會不停呼籲「分散風險」，鼓勵農民和貿易商持續開拓新市場，確實不容易，但「有了這麼多教訓，要學乖吧？誰在挑釁、誰在刁難誰，是要提高警覺的。」

中興大學植病系特聘教授曾德賜持不同意見，官方角度台灣政府「堅持立場」沒錯，但以農業發展來看，還是要「盡量符合人家要求」，同樣道理，台灣進口美國水果，「有介殼蟲或什麼蟲你也不會要吧？」，更不能燻蒸後再拿到市場販售。曾德賜提到，對方以前是願意通融，台灣現在跟人家關係這麼僵，早就有「潛在問題」，不好受的是夾在中間的人民，政府與其去告狀，不如努力加強防治，狀況就會迎刃而解。

▲▼台灣水果外銷大陸統計。（圖／ETtoday製圖）

去年台灣出口大陸水果排行數字顯示，前五名為鳳梨（14.9億）、釋迦（12.5億）、蓮霧（5.3億）、芒果（2.3億）和柚子（1. 4億）。第4、5名的芒果、柚子早在鳳梨被禁時，跟蓮霧、釋迦一起傳出可能是大陸下一波的禁止名單，之後是否會遭殃值得關注。不過，陳吉仲日前主動提及，接下來有可能被禁的是「柑橘」，並說「萬一發生，有做好萬全準備」，會視樣態滾動調整，柑橘可以大量加工，跟蓮霧、釋迦不同，又強調這只是「預擬所有可能的影響去做因應方案」。

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