1票換＄30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

▲蔡英文連任總統成功。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

一張選票值多少錢？台灣每隔2年就有一場選舉，根據我國法律規定，只要得票數超過規定的門檻，1張選票能換得30元補貼，1張政黨票價值50元。

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，各組候選人選舉得票數達「當選人」票數1/3以上者，應補貼其競選費用，以每票補貼30元、依得票數計算。



2020年，總統蔡英文、副總統賴清德以史上最高的817萬231票勝選，換算下來「蔡賴配」的選舉補助款約2.4億，創下紀錄。

至於立委部分，根據《公職人員選舉罷免法》規定，因屬單一席次（一選區一席），因此得票數達各該選區當選票數1/3以上者，應補貼其競選費用，每票亦補貼30元、依得票數計算，由候選人領取。

另依《政黨法》規定，政黨得票率達3%以上的政黨，每票補貼50元，由政府每年編列預算補助，到該屆任滿為止。

2020年拿下481萬票的民進黨每年可領取的政黨補助款為2.4億餘元，居次的國民黨拿下472萬票每年可領2.3億餘元，獲得158萬政黨票的民眾黨每年則可領約7900萬。

總統、立委、政黨領取資格

【總統】

金額：1票30元

領取門檻：選舉得票數達當選票數1/3以上者

領取對象：推薦總統候選人之政黨

領取時間：收到中選會通知3個月內

領取方式：一次領

法令依據：《總統副總統選舉罷免法》第41條

【立委】

金額：1票30元

領取門檻：選舉得票數達當選票數1/3以上者

領取對象：候選人本人

領取時間：收到中選會通知3個月內

領取方式：一次領

法令依據：《公職人員選舉罷免法》第43條

【政黨】

金額：1票50元

領取門檻：政黨票得票率達3%以上

領取對象：政黨

領取時間：收到中選會通知的2個月內

領取方式：每年領一次

法令依據：《政黨法》第22條第1、2項

歷年總統選舉補助款

【2020年】

蔡英文&賴清德

票數：817萬231票

補助款：2億4510萬

韓國瑜&張善政

票數：552萬2119票

補助款：1億6566萬

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

【2016年】

蔡英文&陳建仁

票數：689萬4744票

補助款：2億684萬

朱立倫&王如玄

票數：381萬3365票

補助款：1億1440萬

▲2016年大選，蔡英文VS.朱立倫。（合併圖／記者李毓康攝、記者張一中攝）

【2012年】

馬英九&吳敦義

票數：689萬1139票

補助款：2億673萬

蔡英文&蘇嘉全

票數：609萬3578票

補助款：1億8280萬

▲2012年大選，馬英九VS.蔡英文。（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

【2008年】

馬英九&蕭萬長

票數：765萬9014票

補助款：2億2977萬

謝長廷&蘇貞昌

票數：544萬4949票

補助款：1億6334萬

▲2008年總統大選，馬英九VS.謝長廷。（合併圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

【2004年】

陳水扁&呂秀蓮

票數：647萬1970票

補助款：1億9415萬

連戰&宋楚瑜

票數：644萬2452票

補助款：1億9327萬

▲2004年總統大選，連戰VS.陳水扁。（合併圖／記者黃克翔攝、記者張一中攝）

【2000年】

陳水扁&呂秀蓮

票數：497萬7697票

補助款：1億4933萬

宋楚瑜&張昭雄

票數：466萬4972票

補助款：1億3994萬

連戰&蕭萬長

票數：292萬5513票

補助款：877.6萬

▼呂秀蓮、陳水扁、連戰、宋楚瑜。（合併圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝、記者林敬旻攝）