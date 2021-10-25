　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1票換$30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,選後發表感言。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文連任總統成功。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

一張選票值多少錢？台灣每隔2年就有一場選舉，根據我國法律規定，只要得票數超過規定的門檻，1張選票能換得30元補貼，1張政黨票價值50元。

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，各組候選人選舉得票數達「當選人」票數1/3以上者，應補貼其競選費用，以每票補貼30元、依得票數計算。

2020年，總統蔡英文、副總統賴清德以史上最高的817萬231票勝選，換算下來「蔡賴配」的選舉補助款約2.4億，創下紀錄。

至於立委部分，根據《公職人員選舉罷免法》規定，因屬單一席次（一選區一席），因此得票數達各該選區當選票數1/3以上者，應補貼其競選費用，每票亦補貼30元、依得票數計算，由候選人領取。

另依《政黨法》規定，政黨得票率達3%以上的政黨，每票補貼50元，由政府每年編列預算補助，到該屆任滿為止。

2020年拿下481萬票的民進黨每年可領取的政黨補助款為2.4億餘元，居次的國民黨拿下472萬票每年可領2.3億餘元，獲得158萬政黨票的民眾黨每年則可領約7900萬。

總統、立委、政黨領取資格

【總統】
金額：1票30元
領取門檻：選舉得票數達當選票數1/3以上者
領取對象：推薦總統候選人之政黨
領取時間：收到中選會通知3個月內
領取方式：一次領
法令依據：《總統副總統選舉罷免法》第41條

【立委】
金額：1票30元
領取門檻：選舉得票數達當選票數1/3以上者
領取對象：候選人本人
領取時間：收到中選會通知3個月內
領取方式：一次領
法令依據：《公職人員選舉罷免法》第43條

【政黨】
金額：1票50元
領取門檻：政黨票得票率達3%以上
領取對象：政黨
領取時間：收到中選會通知的2個月內
領取方式：每年領一次
法令依據：《政黨法》第22條第1、2項 

歷年總統選舉補助款

【2020年】

蔡英文&賴清德
票數：817萬231票
補助款：2億4510萬

韓國瑜&張善政
票數：552萬2119票
補助款：1億6566萬

▲▼前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

【2016年】

蔡英文&陳建仁
票數：689萬4744票
補助款：2億684萬

朱立倫&王如玄
票數：381萬3365票
補助款：1億1440萬

▲▼蔡英文、朱立倫。（合併圖／記者李毓康攝、記者張一中攝）

▲2016年大選，蔡英文VS.朱立倫。（合併圖／記者李毓康攝、記者張一中攝）

【2012年】

馬英九&吳敦義
票數：689萬1139票
補助款：2億673萬

蔡英文&蘇嘉全
票數：609萬3578票
補助款：1億8280萬

▲▼馬英九、蔡英文。（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

▲2012年大選，馬英九VS.蔡英文。（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

【2008年】

馬英九&蕭萬長
票數：765萬9014票
補助款：2億2977萬

謝長廷&蘇貞昌
票數：544萬4949票
補助款：1億6334萬

▲▼馬英九、謝長廷。（合併圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

▲2008年總統大選，馬英九VS.謝長廷。（合併圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

【2004年】

陳水扁&呂秀蓮
票數：647萬1970票
補助款：1億9415萬

連戰&宋楚瑜
票數：644萬2452票
補助款：1億9327萬

▲▼連戰、陳水扁。（合併圖／記者黃克翔攝、記者張一中攝）

▲2004年總統大選，連戰VS.陳水扁。（合併圖／記者黃克翔攝、記者張一中攝）

【2000年】

陳水扁&呂秀蓮
票數：497萬7697票
補助款：1億4933萬

宋楚瑜&張昭雄
票數：466萬4972票
補助款：1億3994萬

連戰&蕭萬長
票數：292萬5513票
補助款：877.6萬

▼呂秀蓮、陳水扁、連戰、宋楚瑜。（合併圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

▲▼呂秀蓮、陳水扁、連戰、宋楚瑜。（合併圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
新員工到職日主動加班到半夜！　老闆欣慰隔天卻傻眼：公司癱瘓了
驚爆港資全面接管PLG「高雄鋼鐵人」　3大在地股東都退了
他開車入雪隧用「自動感應大燈」遭檢舉罰3000元　網一看也傻
印度神童又說中！它「滿血復活」　揭下波災難點
吳寶春舉國旗領獎掀熱議　管碧玲：永不忘他說是中國台灣麵包師

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

刪Q後林昶佐成罷免新目標　6.1萬票同意才算成功

1票換＄30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步：進入戰鬥位置

為基捷槓上！林右昌嗆柯文哲：管到基隆海邊想選大台北市長？

陳柏惟罷免案「投票率」創新高　藍營青年：蔡英文成最大豬隊友

新莊20樓建案「吊臂遭震斷」垂掛空中　侯友宜下令今晚拆除

北市成立移工學校！曾要求教「避孕」　柯文哲：納入家庭醫學制度

藍營揚言強攻1218公投　綠營備戰：說服更多人投「4個不同意」

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

曾之喬直播脫衣..往內瞄：沒有很好看　起鬨拿出「柯佳嬿撞臉唐鳳照」XD

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

刪Q後林昶佐成罷免新目標　6.1萬票同意才算成功

1票換＄30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步：進入戰鬥位置

為基捷槓上！林右昌嗆柯文哲：管到基隆海邊想選大台北市長？

陳柏惟罷免案「投票率」創新高　藍營青年：蔡英文成最大豬隊友

新莊20樓建案「吊臂遭震斷」垂掛空中　侯友宜下令今晚拆除

北市成立移工學校！曾要求教「避孕」　柯文哲：納入家庭醫學制度

藍營揚言強攻1218公投　綠營備戰：說服更多人投「4個不同意」

兄弟最快今將點亮全年第一M14 　要統一對桃猿沒贏球

亞歷鮑德溫「悲傷緊抱」攝影師老公兒子　9歲娃失去媽媽陷失語

女鄰居日抽16根菸　大學師蹲守陽台蒐證12年告贏了

未成年被燒死！奈及利亞非法煉油廠大火　至少25人身亡

曼聯0比5慘敗利物浦！　C羅暴怒連踢對手3腳引衝突吞黃牌

紅髮艾德確診「上周同台Coldplay」！　近距離合唱畫面曝光

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

他騎Gogoro才2分鐘竟變長髮美女　遭檢舉魔人拍紅燈越線下場曝

紙本五倍券預訂今開放「別忘健保卡」　官網、超商攻略一次看

小隻馬「隱乳正妹」爆紅！ 神奇肚臍衩泳裝...5萬人驚呆朝聖

政治熱門新聞

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步

柯文哲嗆基捷「等反攻大陸再處理」　林右昌反擊了

陳柏惟罷免案投票率創新高　他曝數據真相

刪Q後《選罷法》吵翻天！館長：別雙標輸不起

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

1票換$30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

林昶佐成罷免新目標　門檻6.1萬票

成功刪Q「深藍老爸」還是氣　台中人曝1關鍵

新莊20樓「吊臂遭震斷」　侯友宜下令拆除

成功刪Q！Max：再沒有比他更差的政治人物

林昶佐處理超多在地服務案　他列舉一大串：有做事被罷侮辱市民

每個月都超支經營　陳柏惟：未來會留2服務處

柯文哲：八堵到基隆段　要等反攻大陸後才處理？

「朱立倫藉刪Ｑ向北京邀功」　學者：習近平肯定高興

更多熱門

相關新聞

陳柏惟罷免案投票率創新高　他曝數據真相

陳柏惟罷免案投票率創新高　他曝數據真相

台中第二選區台灣基進立委陳柏惟被罷免成功，投票率為52.63％，為近2年來投票率最高。國民黨前青年部主任陳冠安24日表示，贊成票跟反對票接近，贊成票也只突破門檻4千票左右，網路上不少人討論若選戰採冷處理，結果會不會不一樣，雖然無法判定採取冷戰刪Q就沒法過，但從大數據看，投票前一個月（9月23日至10月22日，有三個人，就是讓罷免最終通過的三根稻草，分別是國防部長邱國正、陳柏惟自己，以及總統蔡英文。

批蔡英文城中城公祭快閃冷血　羅智強：台灣人民縱容民進黨！

批蔡英文城中城公祭快閃冷血　羅智強：台灣人民縱容民進黨！

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

影片瘋傳！　拜登上節目突現19秒「詭異姿勢」

影片瘋傳！　拜登上節目突現19秒「詭異姿勢」

陳柏惟掰了！　蔡英文暗示須檢討罷免制度

陳柏惟掰了！　蔡英文暗示須檢討罷免制度

關鍵字：

數字新聞選舉補助款總統蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

新莊大樓深夜大火！2住戶受困9樓陽台

101「超搖擺」業者回阻尼器狀態

更多

最夯影音

更多
Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面