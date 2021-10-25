Delta反撲大陸「11省中招」　北京公布源頭：一起新的境外輸入

▲北京出現本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸10月17日以來，出現多點散發本土疫情，呈快速發展態勢，一周之內已波及11個省份。感染者大多有跨地區旅遊活動，疫情進一步擴散風險仍在加大。目前報告的133例感染者中，106例與旅行團傳播鏈有關，涉及13個旅行團或自駕游。根據現有流調和病毒測序結果，病例的病毒全基因組序列與國內此前的疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外輸入源頭引起。

國家衛健委疾控局副局長吳良有分析認為，此次疫情有兩個特點，一是波及範圍廣，目前發現的跨地區感染者絕大多數與旅遊團或自駕有關，潛在風險人員的跨地區流動性大，涉及到的省份較多，疫情存在進一步擴散的風險。二是傳染性強。本起疫情的病毒為Delta變異株，部分病例的呼吸道樣本病毒核酸載量高，提示病毒排毒量大、傳播力強，在暴露人群中引起續發傳播的風險高。

吳良有表示，對於本次疫情源頭尚在流調溯源中，傳播鏈條總體比較清晰，目前報告的133例感染者中，106例與旅行團傳播鏈有關，涉及13個旅行團或自駕游。根據現有流調和病毒測序結果，病例的病毒全基因組序列與國內此前的疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外輸入源頭引起。

他也強調，總體上看，目前疫情處於快速發展階段，非旅行團的病例數量開始增加，預計隨著風險人群排查和篩查工作持續開展，未來幾天發現病例數將繼續增加，疫情波及範圍可能進一步擴大。

此外，10月24日，北京市召開第246場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。10月23日12時至24日15時，北京新增5例京外關聯本地新冠肺炎確診病例和1例京外關聯本地新冠肺炎無症狀感染者，涉及昌平區、丰台區、海淀區。北京市疾控中心對昌平區聚集性疫情確診病例全基因組測序結果顯示，該起疫情病毒為Delta變異株。

序列比對顯示，該起疫情病毒與近期內蒙古、甘肅等地報告病例的病毒高度同源，屬於同一傳播鏈；該病毒與此前已通報的丰台區2例確診病例病毒為同一來源的兩個傳播分支。