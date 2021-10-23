　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

城中城大火悲劇　苗栗客家大院舉辦消災祈福法會…超跑團助捐

▲超跑團體馬卡龍車隊，在苗栗客家大院舉辦慈善公益園遊會，將經費及贊助捐予「高雄市政府社會局社會救助金專戶」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲超跑團體馬卡龍車隊，在苗栗客家大院舉辦慈善公益園遊會，將經費及贊助捐予「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，道場也安排超跑「鑽轎腳」，共同增添福報。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

以七星燈聞名於世的陽明山姜太公道場，2020年進駐苗栗客家大院後，積極打造客家文化與弘揚道家思想；日前高雄城中城大火，造成46人不幸罹難；道場23日特別為受災戶舉辦消災祈福法會，同時舉行超跑團體慈善公益園遊會，將經費及贊助捐予「高雄市政府社會局社會救助金專戶」。

道場主席羅世新指出，城中城大火造成46人死亡，天地同悲，且台灣遭逢疫情紛擾，累積800多人死於新冠肺炎，亟需宗教安定人心，感恩客家大院供奉之七尊媽祖慈悲為懷，指示藉由法會為城中城受災戶祈福、救台除瘟。

▲道場藉由法會為城中城受災戶祈福、救台除瘟。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲道場藉由法會為城中城受災戶祈福、救台除瘟。（圖／記者黃孟珍翻攝）

馬卡龍車隊會長陳建豐表示，參與七彩神轎「鑽轎腳」儀式的超跑車隊，2020年曾聚集20輛超跑，為姜太公慶生；今年不只擴大至百部規模，更規劃慈善公益園遊會，號召各界發揮愛心，捐助城中城受災戶及石虎保育之用途，共同增添福報，相當有意義。

次外，振興五倍券上路，道場也推出虎年早鳥點燈祈福超值活動，邀請大家一起護持客家大院。原本每種燈組每年繳費1200元，即日起，凡使用千元五倍券即可點燈，同時，還可獲贈超值春節大福袋，內容包含10張客家大院門票、春聯、虎年錢母、平安符。

►「鐵鎚師徒」搶銀樓剛關出來又糗了　這回改拿木鎚...在劫難逃

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
金鐘新人一句話竟惹火Sandy！　入行8年首度在台上動怒
房價較低卻住小坪數！杜汶澤來台「看清1道理」
陳柏惟掰了！　蔡英文1句話暗示須檢討罷免制度
開貨車「掃光好市多622瓶紅酒」　神秘買家身分曝光
警尋網紅失蹤未婚夫　意外找到9具遺體和整袋屍塊
亞歷鮑德溫誤殺女攝影　「2關鍵人物」曝光
宣布不續任台大校長　管中閔20字貼文惹哭師生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

刪Q成功　桃園「罷王」發起人：再度完成民主罷免投票

城中城大火悲劇　苗栗客家大院舉辦消災祈福法會…超跑團助捐

打擊犯罪維護治安也要顧健康　金山警分流健檢好貼心

世界宗教博物館獲贈復刻版龍藏經　一窺清代藏傳佛教工藝之美

祝賀顯應祖師聖誕　頂泰山巖捐贈新北市府100萬防疫基金

新北跨域結合產官學合作　臺藝大青年設計力打造「新三峽藍」

新北淡水漁人碼頭焰火秀　萬聖節推深夜食堂快閃南瓜

太平青鳥展翅「看海書店」開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

桃園觀音萬聖南瓜節　鬼屋、瓜果隧道…精彩揭幕

台南2021自行車串聯計畫開跑　黃偉哲與車友悠遊官田自行車道

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

騎士等紅燈突然「怒摔安全帽」 下秒疑似拭淚...網好奇：有故事

美校工遇經濟困難每天走1hr上班　老師籌資送暖他收到車鑰匙秒呆住

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

20歲男大生打BNT「反覆燒7天」　送加護病房！心臟衰竭指數破2萬

刪Q成功　桃園「罷王」發起人：再度完成民主罷免投票

城中城大火悲劇　苗栗客家大院舉辦消災祈福法會…超跑團助捐

打擊犯罪維護治安也要顧健康　金山警分流健檢好貼心

世界宗教博物館獲贈復刻版龍藏經　一窺清代藏傳佛教工藝之美

祝賀顯應祖師聖誕　頂泰山巖捐贈新北市府100萬防疫基金

新北跨域結合產官學合作　臺藝大青年設計力打造「新三峽藍」

新北淡水漁人碼頭焰火秀　萬聖節推深夜食堂快閃南瓜

太平青鳥展翅「看海書店」開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

桃園觀音萬聖南瓜節　鬼屋、瓜果隧道…精彩揭幕

台南2021自行車串聯計畫開跑　黃偉哲與車友悠遊官田自行車道

刪Q成功　桃園「罷王」發起人：再度完成民主罷免投票

城中城大火悲劇　苗栗客家大院舉辦消災祈福法會…超跑團助捐

于月仙內蒙古撞駱駝身亡！　時隔2個半月…導演尪痛曝司機下場

刪Q成功》沈有忠／深藍選民加顏家　中二選區罷免案是雙層次「報復動員」

金鐘新人一句話竟惹火Sandy！　入行8年首度在台上動怒

雷／全智賢、朱智勛怎麼了？《智異山》首集結尾震撼...韓網熱議

該我上場！中信盃黑豹旗燃戰火　192隊、逾3千人爭當「豹」王

人物側寫／陳柏惟就任630天即遭罷免　寫台灣選舉史首例

使壞限定！SWAG超狂「萬射節」極品變裝直播秀登場

刪Q成功》吳崑玉／今晚過後　兩大黨都該醒醒了！

地方熱門新聞

3000人傻眼！陳柏惟才現身晚會　吃屎哥衝上台鬧場

即／彰化週六晚上「送肉粽」儀式　路線圖曝光

陳柏惟民主轉骨湯晚會　民眾坐封鎖線外支持

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

即／台大驚傳路樹倒塌！1學生遭壓

男疑毒駕自撞電桶

世界看見屏東　「屏東智慧公路」德國漢堡獲獎

太平國小變身看海書店　用閱讀拉開基隆序幕

父子檔勾結外人偷鋼筋建材

太平青鳥展翅開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

桃園觀音萬聖南瓜節　精彩揭幕

刀煞嫌室友太吵「殺到見骨」　頭、頸、手全中招

國道3號貨車掉巨型零件！5車輾過底盤GG

墾丁民宿遊客全身爆紅疹！小孩癢哭

更多熱門

相關新聞

城中城大火8天　巡邏發現倖存小貓

城中城大火8天　巡邏發現倖存小貓

高雄市鹽埕區城中城大樓火警發生8天，奪去46條人命，警方21日巡察時在大樓內發現一隻生還小貓，目前由高雄市動保處壽山園區安置，盼望能找到飼主。

城中城3陸配罹難　陸委會：已核發家屬來台證件

城中城3陸配罹難　陸委會：已核發家屬來台證件

她轟城中城46死「至今沒官員下台」

她轟城中城46死「至今沒官員下台」

城中城惡火「46名死者中有大陸人」　央視曝：為早年嫁到台灣陸配

城中城惡火「46名死者中有大陸人」　央視曝：為早年嫁到台灣陸配

陳柏惟為高雄罹難者默哀1分鐘

陳柏惟為高雄罹難者默哀1分鐘

關鍵字：

城中城大火苗栗客家大院祈福法會

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／3Q罷免案！同意總票數7萬7899票

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

烤蝦外送500元一斤…她一秤只有274公克

陳柏惟超抖？　當地人曝「台中街上一景象」：穩到爆

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

23歲↑年輕人注意！快來查第12輪「預約資格」

陳柏惟團隊急喊：需要大家監票　選委會回應了

NanaQ正面反擊酸民！

超市買780「五倍券700+現金100」　店員不找零

保羅沃克22歲愛女結婚　馮迪索婚禮代父職

好萊塢大咖誤殺「1子彈射中2人」離奇過程曝

生吞小蝌蚪！50歲女「體內爬滿寄生蟲」

台東單身男過世　家人辦除戶才知已婚

更多

最夯影音

更多
航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪
陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面