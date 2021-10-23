城中城大火悲劇　苗栗客家大院舉辦消災祈福法會…超跑團助捐

▲超跑團體馬卡龍車隊，在苗栗客家大院舉辦慈善公益園遊會，將經費及贊助捐予「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，道場也安排超跑「鑽轎腳」，共同增添福報。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

以七星燈聞名於世的陽明山姜太公道場，2020年進駐苗栗客家大院後，積極打造客家文化與弘揚道家思想；日前高雄城中城大火，造成46人不幸罹難；道場23日特別為受災戶舉辦消災祈福法會，同時舉行超跑團體慈善公益園遊會，將經費及贊助捐予「高雄市政府社會局社會救助金專戶」。

道場主席羅世新指出，城中城大火造成46人死亡，天地同悲，且台灣遭逢疫情紛擾，累積800多人死於新冠肺炎，亟需宗教安定人心，感恩客家大院供奉之七尊媽祖慈悲為懷，指示藉由法會為城中城受災戶祈福、救台除瘟。

▲道場藉由法會為城中城受災戶祈福、救台除瘟。（圖／記者黃孟珍翻攝）

馬卡龍車隊會長陳建豐表示，參與七彩神轎「鑽轎腳」儀式的超跑車隊，2020年曾聚集20輛超跑，為姜太公慶生；今年不只擴大至百部規模，更規劃慈善公益園遊會，號召各界發揮愛心，捐助城中城受災戶及石虎保育之用途，共同增添福報，相當有意義。

次外，振興五倍券上路，道場也推出虎年早鳥點燈祈福超值活動，邀請大家一起護持客家大院。原本每種燈組每年繳費1200元，即日起，凡使用千元五倍券即可點燈，同時，還可獲贈超值春節大福袋，內容包含10張客家大院門票、春聯、虎年錢母、平安符。

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