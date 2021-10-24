▲桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮，闖關遊戲請主神當關主

▲市議會議長邱奕勝、李總集會長(右三、二)等人士，一起玩「套圈圈」遊戲。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

《魷魚遊戲》正夯！桃園大廟景福宮為辦理即將啟動的五朝祈安建醮盛事暖身，推出文化祭系列活動搭《魷魚遊戲》熱潮，舉辦椪糖大挑戰～古早味童玩趣有「椪糖挑戰」、「彈珠台」、「套圈圈」、「博杯」等遊戲關卡，最後一關「博杯」由景福宮供奉主神《開漳聖王》當關主，採以寓教於樂方式推廣宗教文化，吸引大小朋友參賽。

▲傳授如何博杯？（圖／景福宮提供）

景福宮主委簡征潭24日表示，「桃園大廟景福宮五朝祈安建醮的慶典」是於下個月(11月9日至13日)展開，由原桃園農田水利會前會長李總集擔任建醮委員會主委；為吸引更多民眾認識宗教文化，景福宮推出文化祭系列活動，首先由《魷魚遊戲》椪糖大挑戰～古早味童玩趣活動打頭陣，23日於景福宮舉行，應邀參加的市議會議長邱奕勝、李總集會長等人士，也一起和報名的小朋友「椪糖挑戰」、「彈珠台」、「套圈圈」等遊戲，重溫小時各種童玩，瞬間找到童心！

▲椪糖大挑戰～古早味童玩趣。（圖／景福宮提供）

尤其是，最後一關「博杯」更恭請《開漳聖王》當關主，小朋友拿著「聖杯」需要先向開漳聖王秉明姓名，祈求保佑平安健康後，才能請賜「聖杯」過關，每個小朋友都虔誠祈求甚至跪拜博杯，建醮主委李總集一旁指點如何博杯？如何請示？讓小朋友在遊戲中認識宗教文化。

▲▼椪糖大挑戰～古早味童玩趣。（圖／景福宮提供）

景福宮主委簡征潭說，這次的《魷魚遊戲》椪糖大挑戰～古早味童玩趣，是景福宮建廟277年，首次開放廟內讓小朋友遊樂及玩套圈圈，雖然天候不佳，但仍吸引許多大小朋友參與，氣氛相當熱絡。