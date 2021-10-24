　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮　闖關遊戲請主神當關主

▲桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮，闖關遊戲請主神當關主

▲市議會議長邱奕勝、李總集會長(右三、二)等人士，一起玩「套圈圈」遊戲。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

《魷魚遊戲》正夯！桃園大廟景福宮為辦理即將啟動的五朝祈安建醮盛事暖身，推出文化祭系列活動搭《魷魚遊戲》熱潮，舉辦椪糖大挑戰～古早味童玩趣有「椪糖挑戰」、「彈珠台」、「套圈圈」、「博杯」等遊戲關卡，最後一關「博杯」由景福宮供奉主神《開漳聖王》當關主，採以寓教於樂方式推廣宗教文化，吸引大小朋友參賽。

▲桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮，闖關遊戲請主神當關主

▲傳授如何博杯？（圖／景福宮提供）

景福宮主委簡征潭24日表示，「桃園大廟景福宮五朝祈安建醮的慶典」是於下個月(11月9日至13日)展開，由原桃園農田水利會前會長李總集擔任建醮委員會主委；為吸引更多民眾認識宗教文化，景福宮推出文化祭系列活動，首先由《魷魚遊戲》椪糖大挑戰～古早味童玩趣活動打頭陣，23日於景福宮舉行，應邀參加的市議會議長邱奕勝、李總集會長等人士，也一起和報名的小朋友「椪糖挑戰」、「彈珠台」、「套圈圈」等遊戲，重溫小時各種童玩，瞬間找到童心！▲桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮，闖關遊戲請主神當關主

▲椪糖大挑戰～古早味童玩趣。（圖／景福宮提供）

尤其是，最後一關「博杯」更恭請《開漳聖王》當關主，小朋友拿著「聖杯」需要先向開漳聖王秉明姓名，祈求保佑平安健康後，才能請賜「聖杯」過關，每個小朋友都虔誠祈求甚至跪拜博杯，建醮主委李總集一旁指點如何博杯？如何請示？讓小朋友在遊戲中認識宗教文化。▲桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮，闖關遊戲請主神當關主

▲▼椪糖大挑戰～古早味童玩趣。（圖／景福宮提供）▲桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮，闖關遊戲請主神當關主

景福宮主委簡征潭說，這次的《魷魚遊戲》椪糖大挑戰～古早味童玩趣，是景福宮建廟277年，首次開放廟內讓小朋友遊樂及玩套圈圈，雖然天候不佳，但仍吸引許多大小朋友參與，氣氛相當熱絡。

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
統神嗆：蕭敬騰閉嘴！「他才是我敵人」
恐有颱風生成　一圖秒懂未來一週天氣
陳修將妻子發聲明了！　泣訴「正宮被騙最慘」
蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手
氣質人妻失蹤！2月後「精神崩潰」淪落街頭
劉樂妍沒錢繳房貸了！　拒賣台北房「在等統一」
民眾怨地震後「國家級警報」才響　氣象局曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬！最大獎iPhone13

2021東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

婦幼小小警察出任務！　小小警察化身反毒小尖兵守護兒少安全

桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮　闖關遊戲請主神當關主

台東開放漂流木撿拾！10／25至11／23止2階段　限徒手禁機具

台南做工行善團假日不歇　第158戶修繕完工

向冰島看齊！台東鼓勵年輕人玩極限運動紓壓　遠離毒品

花蓮「畜牧場管理自治條例」三讀通過　爭取2900萬助業者轉型

「那年，我們一起聽的歌」今年首場台東開唱　金曲歌后歌王飆歌

東海岸新聚點！水璉舊糧倉活化改造+故事壁畫　打造生活博物館

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

蕭敬騰日料店遭Toyz攻擊「他沒資格跟我說話」　談網路霸凌「都是一些泡沫」：認真就輸了！

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬！最大獎iPhone13

2021東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

婦幼小小警察出任務！　小小警察化身反毒小尖兵守護兒少安全

桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮　闖關遊戲請主神當關主

台東開放漂流木撿拾！10／25至11／23止2階段　限徒手禁機具

台南做工行善團假日不歇　第158戶修繕完工

向冰島看齊！台東鼓勵年輕人玩極限運動紓壓　遠離毒品

花蓮「畜牧場管理自治條例」三讀通過　爭取2900萬助業者轉型

「那年，我們一起聽的歌」今年首場台東開唱　金曲歌后歌王飆歌

東海岸新聚點！水璉舊糧倉活化改造+故事壁畫　打造生活博物館

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬！最大獎iPhone13

轎車下山撞隧道5送醫1女意識不清　阿里山公路塞車半小時

防前妻女兒拿走食物！狠心繼母用不銹鋼鎖「封印冰箱」　影片曝光

沖繩也在晃！宜蘭規模6.5強震全台有感　日本石垣市測得震度2級

霸能初登板對中信不限制球數　餅總看出企圖心

住Airbnb驚見「監視器收據」豪砸近3萬　她嚇抖：退房前才發現

TSM大師兄超隨便Cos炭治郎…女友爆乳胡蝶忍超胸亮相網友噴鼻血

明日花綺羅G球包不住！　透膚比基尼洩「神秘黑點」12萬老司機暴動

鼻頭漁港海獅「20秒冒頭游泳」畫面曝光　海保署：正常情況不可能

北市成立移工學校！曾要求教「避孕」　柯文哲：納入家庭醫學制度

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

地方熱門新聞

桃園「罷王」：再度完成民主罷免

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

城中城大火悲劇　超跑團助捐

即／彰化週六晚上「送肉粽」儀式　路線圖曝光

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

台南將軍吼音樂節搖滾狂歡

太平青鳥展翅開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

3000人傻眼！陳柏惟才現身晚會　吃屎哥衝上台鬧場

台南安平港傳男子落水救生圈搶救

打擊犯罪也要顧健康　金山警分流健檢

桃園觀音萬聖南瓜節　精彩揭幕

黃偉哲任推展演能量六都第一

新北漁人碼頭焰火秀　萬聖節推深夜食堂

更多熱門

相關新聞

《魷魚遊戲》假安卓App盜個資！竊取裝置訊息訂閱高額項目

《魷魚遊戲》假安卓App盜個資！竊取裝置訊息訂閱高額項目

隨著韓劇《魷魚遊戲》的爆紅，許多相關的小遊戲或應用程式也出現在手機上，但有資安相關人員指出，這些App可能被植入惡意軟體，將竊取用戶個資，並且會偷偷使用用戶的信用卡等訊息訂閱昂貴項目。

北捷魷魚妹炸出事業線　IG粉絲變4倍壓力大

北捷魷魚妹炸出事業線　IG粉絲變4倍壓力大

朴柱炫走紅後：謝謝《魷魚》阿里永遠先聯繫我

朴柱炫走紅後：謝謝《魷魚》阿里永遠先聯繫我

萬聖節來飯店「闖關」爽拿住宿券！

萬聖節來飯店「闖關」爽拿住宿券！

米砂拍AV版《魷魚遊戲》　老司機卻不買單：日本版最香

米砂拍AV版《魷魚遊戲》　老司機卻不買單：日本版最香

關鍵字：

桃園景福宮建醮魷魚遊戲開漳聖王關主　

讀者迴響

熱門新聞

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

快訊／13：11規模6.5地震！　最大震度4級

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

快訊／連2大震！新莊「高空搖臂」瞬間折彎

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

宜蘭小六生遭貨車輾壓　肋骨斷12根命危搶救中

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面