米砂拍AV版《魷魚遊戲》！老司機不買單　曝喜好：日本版最香

▲米砂下重本拍攝成人版魷魚遊戲。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）

記者施怡妏／綜合報導

南韓影集《魷魚遊戲》在Netflix橫掃90個國家排行冠軍，掀起全球熱潮，連AV界都搭上順風車，自稱「老濕姬」的YouTuber米砂（Misa），投入百萬成本製作，找來許多熱門女優，把劇情改成成人版本，多人混戰的場面也部分公開，但台灣網友卻不買單，「日本AV魷魚遊戲直接大勝」。

米砂在YouTube上公開AV版《魷魚遊戲》的拍攝花絮，找來12名女優挑戰，分別有吳夢夢、小夜夜、苡若、尤利等人，都是頗有名氣的女優，拍攝橋段主要以戳椪糖為主，輸的人就會被一旁的紅衣人進行肉體懲罰，她形容是一場多人混戰的大型企劃，部分女優也坦言第一次看到別人實戰，有些緊張發抖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在PTT發文，看到米砂PO出的大合照，無奈「台灣AV發展不起來真的不能怪別人欸」，看到照片裡的女優們，各個長相一般，身材也沒有特別好，完全沒有興趣，「有幾個看起來體脂還30up，這個陣容拍AV乾脆改拍鬼片，應該會比較有搞頭啦」，認為還是日本版最香，「看看日本版的洗洗眼睛」。

▲原PO認為，還是日本版最香 。（圖／翻攝自PTT）

對此，許多老司機也認同，「照片就一般路人， 一點AV感都沒有，隨便一個網紅都比裡面的正」、「別說日本了，連中國都打不贏」、「只有嫌絕對沒有看」、「這些是萬華茶室失業找來的嗎」、「真的沒一個正的，歷任女友都屌打」。

不過也有人跳出來幫忙說話，「台灣的A片很難賺錢，看正版的少之又少」、「日本的封面跟內容也很常差距很大啊」、「台灣又不像日本一樣，可以直接拍跟發行，可以的話早就一堆正的進場了」、「很棒啊，這種片看的是氣氛」、「日本有時候只是比較會修封面照而已」。