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國家級警報遲到了？民眾怨地震後才響　氣象局曝運作真相

▲▼地震國家級警報。（圖／記者黃可昀攝）

▲有不少民眾表示地震國家級警報於事後才大響，無助於防範。（圖／記者黃可昀攝）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局透過災防告警細胞廣播系統﹙PWS﹚提供民眾即時資訊服務，但不少民眾表示，是於地震後才收到PWS告警，已經沒有太大的意義。氣象局也表示，主因為今天兩起地震深度較深，該系統是利用接收到的地震P波來進行演算，由於震度較深、加上P波速度影響，民眾才會於地震發生後才收到PWS通知，但該速度也已經是系統的極限。

「災防告警細胞廣播訊息系統（PWS）」是利用行動通信系統的「細胞廣播服務技術（Cell Broadcast Service，CBS）」，提供政府可以在短時間內，大量傳送災防示警訊息到民眾的手機，讓民眾能及早掌握離災、避災的告警服務。氣象局目前已針對地震速報、大雷雨即時、颱風強風、海嘯警報等發送PWS災防告警。

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根據地震測報中心資訊指出，PWS所發布的「地震速報」警訊主要架構於高密度地震觀測網，以及自行開發的快速地震測報技術。中央氣象局24小時接收各地地震站訊號，當台灣島內發生中大規模有感地震時，系統會利用近震央地震站最早接收到的前幾秒P波資料並進行演算，即可獲知發震時間、震央位置、深度與規模。

今天宜蘭縣今天下午連續發生兩起規模6.5以及5.4的地震，但有不少民眾反應是於地震後才接收到PWS訊息通知，是否無助於防範。根據中央氣象局資訊，今天規模6.5主震發生時間是於13時11分34.5秒，氣象局則在11分49秒才針對雙北和宜蘭縣發布PWS，11分51秒則對基隆和桃竹苗地區發布PWS。

中央氣象局地震測報主任陳國昌則表示，PWS發布需要擷取地震P波資料進行演算，P波每秒傳送速度為5.6公里，由於兩起地震深度都超過60公里，因此也需要較久的傳送時間，但今天的速度已經是系統運作的極限。

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