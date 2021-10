在台外國人怕爆！6.5強震震出「超大裂縫」　她驚喊：腿還在抖

▲ 台灣發生6.5強震,住在北部的外國人很有感。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

規模6.5強震及5.4餘震24日下午接連襲台,台灣民眾嚇得不輕,外國人更是有感。一名在台灣進行博士後研究的印度留學生在社群網站上PO出地震當下的影片和災情,可見搖晃威力有多大,令她雙腿忍不住顫抖,坦言這是非常可怕的經驗。

Just now survived 6.7 Rector Scale earthquake. It was a horrible experience and my legs are still shivering. Hope people in Taipei city are safe. #earthquake #taipei #taipeiearthquake #horrible #horribleexperience #StaySafe @Taiwan_Today @TaiwanInsider @TaipeiCity pic.twitter.com/EYSeiPj1TF