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在台外國人怕爆！6.5強震震出「超大裂縫」　她驚喊：腿還在抖

▲▼ 台灣6.5強震，台北的外國人很有感。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 台灣發生6.5強震，住在北部的外國人很有感。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

規模6.5強震及5.4餘震24日下午接連襲台，台灣民眾嚇得不輕，外國人更是有感。一名在台灣進行博士後研究的印度留學生在社群網站上PO出地震當下的影片和災情，可見搖晃威力有多大，令她雙腿忍不住顫抖，坦言這是非常可怕的經驗。

印度研究員吳妮霞（Neha Upadhyay Tiwari）現於中研院植物暨微生物學研究所攻讀博士後研究，地震發生後不久在推特發文表示，「剛剛經歷一場芮氏規模6.7的地震，很可怕的經驗，我的雙腿到現在還在抖，希望台北的人們都安全。」

由於地震帶來的驚嚇過大，令她不小心拼錯「芮氏」的英文，後來也發文更正，「可見我還在衝擊之中，推文都拼錯。」

吳妮霞拍下的10秒影片中，一開始畫面只有輕微晃動，隨後馬上開始狂搖，還可聽見物品搖晃的聲響和她驚恐的叫聲。接著切換到地震後的慘況，可見多瓶調味料掉到地上，桌上的瓶罐東倒西歪，玻璃杯更是直接破掉。她也拍下大樓外牆出現的巨大裂縫，難掩驚嚇。

根據中央氣象局，這起規模6.5強震為台灣今年至今最大地震，美國地質調查局（USGS）、歐洲-地中海地震中心（EMSC）則測得規模6.2，多家外媒第一時間以快訊報導。

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