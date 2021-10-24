台南做工行善團假日不歇　第158戶修繕完工

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，24日志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工，志工們群起群力竭其所能給予困苦弱勢有個溫馨的住所，在汗流浹背後的是行善的喜悅。

台南市長黃偉哲最暖心的施政理念「希望家園」，有著市府團隊為台南市民努力的承諾，勞工局長王鑫基邀集各工會專業修繕志工，為職災、弱勢築起一間間安心立命的居家，建構真正美好的「希望家園」。





位於南區鯤鯓路的60歲施姓職災勞工，工作時不慎由高處摔落造成左大腿骨折，出院後因無收入無法給付租屋租金，便返回久無人居的南區鯤鯓路老家休養。該住屋狹小老舊破損，且因路面拓寬遭徵收部分區域，門前之小型衛浴及廚房早已遭拆除，案主僅能拄拐杖前往附近區公所如廁及梳洗。職災個管員家訪時發現案主狀況，便進行通報並啟動修繕。

前已由電氣工會志工進行浴室、廁所化糞池埋設及電線與水管配置、燈具更換施工；鋁製品工會進行鋁窗施作；泥水工會陸續完成牆壁打洞、補磚抹牆、地面及牆壁補修並貼磁磚；木工工會進行牆壁矽酸鈣板施工、天花板美化板及浴室塑膠板施工；油漆工會完成油漆粉刷美化。24日由電氣工會進行最後的浴室衛浴安裝施作，修繕作業終於大功告成，施姓職災勞工非常感謝勞工局及志工們的努力，為其帶來宜居的溫馨住所。





新市區獨居的65歲林姓身障案主，因車禍導致行動不便，身體又中風和罹患口腔癌。原本所居屋頂老舊有坍塌疑慮，日前陸續經台南市「做工行善團」泥水、金屬、電氣、木工等志工接力協助下，房屋改善進度已完成屋頂的翻修、室內隔間裝潢、電氣線路汰換和安裝室內新照明；也在鋁製品志工的協助下完成鋁門窗和紗門的安裝。今日在油漆志工幫忙粉刷下，原本焦黃的壁面煥然一新。

王鑫基局長感謝各工會志工夥伴的齊力協助，還有廖俊道里長修繕期間帶舒跑、飲料慰勞志工，以及大台南總工會田崑遲常務理事、張松茂監事，台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、林文一常務監事等志工在修繕期間也都準備飲料及烹飪美味佳餚給志工享用，24日順利完工，讓林姓案主能有安全的家可以安心休養。完工後的屋內擺上志工上週運來的二手家具後頓時充滿溫暖和溫馨感，也衷心祝福林姓案主未來早日康復。



另外，位於鹽水區的趙姓身障勞工，3月由勞工局協助媒合就業，目前擔任工廠清潔員，為家中經濟來源。勞工局職重個案管理員與支持性就服員代送市長關懷月餅發現案主所居住的舊式三合院已老舊破損，室內擁擠潮溼，居住環境不良，通報勞工局「做工行善團」啟動修繕服務。日前已由電氣工會完成屋頂排水工程、電線管路配置、燈具及衛浴更換；泥水工會協助屋頂防水處理及廚房磁磚修補；木工工會完成臥室天花板輕鋼架、隔間美化板等施工。23日由電氣工會進行電燈安裝、瓦斯爐及排水管施作；木工工會則完成合室、床舖地磚等施工。看到居家環境的變化，完善的衛浴設備及廚房設施也讓案主心中充滿感恩。





勞工局王鑫基局長表示，目前修繕案持續進行中，南區鯤鯓路及新市區修繕24日完工，林美燕議員及蔡淑惠議員服務處邱主任也至南區修繕處關心，而鹽水區也馬不停蹄進行中，近日亦前往關廟區等地進行場勘。

市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的模範。也感謝民間許多事業單位、工會等團體，甚至個人捐助，有錢出錢、有力出力，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群與職災勞工。