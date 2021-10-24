　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團假日不歇　第158戶修繕完工

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，24日志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工，志工們群起群力竭其所能給予困苦弱勢有個溫馨的住所，在汗流浹背後的是行善的喜悅。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲最暖心的施政理念「希望家園」，有著市府團隊為台南市民努力的承諾，勞工局長王鑫基邀集各工會專業修繕志工，為職災、弱勢築起一間間安心立命的居家，建構真正美好的「希望家園」。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於南區鯤鯓路的60歲施姓職災勞工，工作時不慎由高處摔落造成左大腿骨折，出院後因無收入無法給付租屋租金，便返回久無人居的南區鯤鯓路老家休養。該住屋狹小老舊破損，且因路面拓寬遭徵收部分區域，門前之小型衛浴及廚房早已遭拆除，案主僅能拄拐杖前往附近區公所如廁及梳洗。職災個管員家訪時發現案主狀況，便進行通報並啟動修繕。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

前已由電氣工會志工進行浴室、廁所化糞池埋設及電線與水管配置、燈具更換施工；鋁製品工會進行鋁窗施作；泥水工會陸續完成牆壁打洞、補磚抹牆、地面及牆壁補修並貼磁磚；木工工會進行牆壁矽酸鈣板施工、天花板美化板及浴室塑膠板施工；油漆工會完成油漆粉刷美化。24日由電氣工會進行最後的浴室衛浴安裝施作，修繕作業終於大功告成，施姓職災勞工非常感謝勞工局及志工們的努力，為其帶來宜居的溫馨住所。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新市區獨居的65歲林姓身障案主，因車禍導致行動不便，身體又中風和罹患口腔癌。原本所居屋頂老舊有坍塌疑慮，日前陸續經台南市「做工行善團」泥水、金屬、電氣、木工等志工接力協助下，房屋改善進度已完成屋頂的翻修、室內隔間裝潢、電氣線路汰換和安裝室內新照明；也在鋁製品志工的協助下完成鋁門窗和紗門的安裝。今日在油漆志工幫忙粉刷下，原本焦黃的壁面煥然一新。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長感謝各工會志工夥伴的齊力協助，還有廖俊道里長修繕期間帶舒跑、飲料慰勞志工，以及大台南總工會田崑遲常務理事、張松茂監事，台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、林文一常務監事等志工在修繕期間也都準備飲料及烹飪美味佳餚給志工享用，24日順利完工，讓林姓案主能有安全的家可以安心休養。完工後的屋內擺上志工上週運來的二手家具後頓時充滿溫暖和溫馨感，也衷心祝福林姓案主未來早日康復。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）
另外，位於鹽水區的趙姓身障勞工，3月由勞工局協助媒合就業，目前擔任工廠清潔員，為家中經濟來源。勞工局職重個案管理員與支持性就服員代送市長關懷月餅發現案主所居住的舊式三合院已老舊破損，室內擁擠潮溼，居住環境不良，通報勞工局「做工行善團」啟動修繕服務。日前已由電氣工會完成屋頂排水工程、電線管路配置、燈具及衛浴更換；泥水工會協助屋頂防水處理及廚房磁磚修補；木工工會完成臥室天花板輕鋼架、隔間美化板等施工。23日由電氣工會進行電燈安裝、瓦斯爐及排水管施作；木工工會則完成合室、床舖地磚等施工。看到居家環境的變化，完善的衛浴設備及廚房設施也讓案主心中充滿感恩。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，目前修繕案持續進行中，南區鯤鯓路及新市區修繕24日完工，林美燕議員及蔡淑惠議員服務處邱主任也至南區修繕處關心，而鹽水區也馬不停蹄進行中，近日亦前往關廟區等地進行場勘。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為職災勞工與弱勢族群修屋，志工夥伴兵分二路，前往南區鯤鯓路、新市區進行修繕，兩案皆在24日完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的模範。也感謝民間許多事業單位、工會等團體，甚至個人捐助，有錢出錢、有力出力，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群與職災勞工。

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
統神嗆：蕭敬騰閉嘴！「他才是我敵人」
恐有颱風生成　一圖秒懂未來一週天氣
陳修將妻子發聲明了！　泣訴「正宮被騙最慘」
蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手
氣質人妻失蹤！2月後「精神崩潰」淪落街頭
劉樂妍沒錢繳房貸了！　拒賣台北房「在等統一」
民眾怨地震後「國家級警報」才響　氣象局曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬！最大獎iPhone13

2021東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

婦幼小小警察出任務！　小小警察化身反毒小尖兵守護兒少安全

桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮　闖關遊戲請主神當關主

台東開放漂流木撿拾！10／25至11／23止2階段　限徒手禁機具

台南做工行善團假日不歇　第158戶修繕完工

向冰島看齊！台東鼓勵年輕人玩極限運動紓壓　遠離毒品

花蓮「畜牧場管理自治條例」三讀通過　爭取2900萬助業者轉型

「那年，我們一起聽的歌」今年首場台東開唱　金曲歌后歌王飆歌

東海岸新聚點！水璉舊糧倉活化改造+故事壁畫　打造生活博物館

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

蕭敬騰日料店遭Toyz攻擊「他沒資格跟我說話」　談網路霸凌「都是一些泡沫」：認真就輸了！

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬！最大獎iPhone13

2021東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

婦幼小小警察出任務！　小小警察化身反毒小尖兵守護兒少安全

桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮　闖關遊戲請主神當關主

台東開放漂流木撿拾！10／25至11／23止2階段　限徒手禁機具

台南做工行善團假日不歇　第158戶修繕完工

向冰島看齊！台東鼓勵年輕人玩極限運動紓壓　遠離毒品

花蓮「畜牧場管理自治條例」三讀通過　爭取2900萬助業者轉型

「那年，我們一起聽的歌」今年首場台東開唱　金曲歌后歌王飆歌

東海岸新聚點！水璉舊糧倉活化改造+故事壁畫　打造生活博物館

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬！最大獎iPhone13

轎車下山撞隧道5送醫1女意識不清　阿里山公路塞車半小時

防前妻女兒拿走食物！狠心繼母用不銹鋼鎖「封印冰箱」　影片曝光

沖繩也在晃！宜蘭規模6.5強震全台有感　日本石垣市測得震度2級

霸能初登板對中信不限制球數　餅總看出企圖心

住Airbnb驚見「監視器收據」豪砸近3萬　她嚇抖：退房前才發現

TSM大師兄超隨便Cos炭治郎…女友爆乳胡蝶忍超胸亮相網友噴鼻血

明日花綺羅G球包不住！　透膚比基尼洩「神秘黑點」12萬老司機暴動

鼻頭漁港海獅「20秒冒頭游泳」畫面曝光　海保署：正常情況不可能

北市成立移工學校！曾要求教「避孕」　柯文哲：納入家庭醫學制度

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

地方熱門新聞

桃園「罷王」：再度完成民主罷免

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

城中城大火悲劇　超跑團助捐

即／彰化週六晚上「送肉粽」儀式　路線圖曝光

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

台南將軍吼音樂節搖滾狂歡

太平青鳥展翅開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

3000人傻眼！陳柏惟才現身晚會　吃屎哥衝上台鬧場

台南安平港傳男子落水救生圈搶救

打擊犯罪也要顧健康　金山警分流健檢

桃園觀音萬聖南瓜節　精彩揭幕

黃偉哲任推展演能量六都第一

新北漁人碼頭焰火秀　萬聖節推深夜食堂

更多熱門

相關新聞

兩個妹網路直播糾紛　台南慶順境14人鬥毆

兩個妹網路直播糾紛　台南慶順境14人鬥毆

台南市善化區慶順境10月20日晚上11時許，發生一起鬥毆案，台南市化分局查出係2名女子網路直播糾紛起發，造成4人受傷送醫，其中3人輕傷，1人住院觀察，警方案發後，將涉案14人傳喚到案，全案依聚眾鬥毆、傷害罪嫌偵辦中。

台南安平港傳男子落水救生圈搶救

台南安平港傳男子落水救生圈搶救

台南將軍吼音樂節搖滾狂歡

台南將軍吼音樂節搖滾狂歡

黃偉哲任推展演能量六都第一

黃偉哲任推展演能量六都第一

台南2021自行車串聯計畫開跑

台南2021自行車串聯計畫開跑

關鍵字：

台南做工行善團修繕完工

讀者迴響

熱門新聞

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

快訊／13：11規模6.5地震！　最大震度4級

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

快訊／連2大震！新莊「高空搖臂」瞬間折彎

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

宜蘭小六生遭貨車輾壓　肋骨斷12根命危搶救中

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面