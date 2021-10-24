兩個妹網路直播糾紛　台南善化慶順境14人鬥毆4傷

▲台南市善化區慶順境發生一起鬥毆案，造成4人受傷送醫，善化分局迅速傳喚涉案人14人到案說明依法送辦。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區慶順境10月20日晚上11時許發生一起鬥毆案，台南市化分局查出係2名女子網路直播糾紛起發，造成4人受傷送醫，其中3人輕傷，1人住院觀察，警方案發後，將涉案14人傳喚到案，全案依聚眾鬥毆、傷害罪嫌偵辦中。

警方指出，本案係因善化區1家飲料店的女子於網路直播中，辱罵慶順境王姓團員之女友，王男之女友於20日晚上帶同王男至飲料店要求對方道歉，飲料店女子道歉時，於飲料店聚集之路人李男等人，即以言語挑釁王男，雙方發生爭執，王男動手推李男後，雙方即各自離開。

當晚11時許，李男率眾前往王男所屬慶順境找王男興師問罪，而發生鬥毆事件，造成4人受傷送醫，其中3人輕傷，1人住院觀察中。台南市善化分局接獲報案後，於10月21日凌晨2時許，先鎖定帶頭李男身分，並於21日帶回善化分局偵辦，同日過濾監視器畫面，確認參與慶順境毀損、鬥毆案其他13人身分，該涉案人等因知道警方已鎖定身分積極查處，自知法網難逃，於21日陸續全數到案，全案依聚眾鬥毆、傷害罪嫌偵辦中。

善化警分局長歐祖明表示，治安無假期，重申切勿因細故而引發鬥毆糾紛，如有發生聚眾滋擾絕對從嚴究辦，絕不寬待，善化分局長歐祖明同時呼籲，民眾若發現周遭有可疑群聚現象，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，善化分局會立即派員查處。