台南安平港傳男子落水　幸獲民眾拋救生圈搶救

▲台南市消防救生人員，將落水的吳姓男子拉救上岸，吳男拒絕送醫，警方最後通知家屬領回。（圖：民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市安平區知名古蹟億載金城後方的德陽艦旁碼頭，24日上午9時多，驚傳有1名男子落水，附近民眾見狀，連忙協助拋下救生圈給在河中浮沉的男子，消防局救生人員獲報火速到場，將落水的65歲吳姓男子救上岸，男子意識清楚、無生命危險，但吳男拒絕就醫，警方通知家屬領回。

台南市消防局119在24日上午9時17分許接獲民眾報案，指安平區展示的德陽艦泊靠碼頭旁安平港航道有1名男子落水，消防局馬上出動安平分隊等救生人員前往，因為這名65歲的男子落水時，附近有釣客、民眾發現，在第一時間發現，即將碼頭附近的備用救生圈丟給男子攀抓，救生人員到場於9時24分就將男子拉救上岸，幸無生命危險。

上岸後意識清楚的吳姓男子，對於為何會落水不願回應、也拒絕送醫。現場民眾表示，吳男於落水之前在碼頭附近走來走去，研判可能是失足落水。據了解，吳男疑有心情不適的問題，因為他拒絕回答落水的問題、也拒絕就醫，警方聯絡其家屬出面、把吳男交由家屬保護安置。

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