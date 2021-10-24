刪Q發言人Max：百分之兩萬不會從政　顏寬恒去電說恭喜　

▲刪Q後顏寬恒說恭喜，罷免發言人Max透露，百分之兩萬不會從政。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區、基進黨立委陳柏惟遭罷免成功，23日開票完畢後罷免領銜人楊文元就退出媒體群組，總部發言人Max今天也表示這是總部最後一次對外發言。Max受訪時也提到，昨天開票完畢，前立委顏寬恒有去電說「恭喜！」，他也對顏說「接下來你要加油！」，顏則回「挖災！挖災！」

外界關心，Max會不會投入補選，Max也重複說「絕對不會，百分之兩萬不會從政，因為對政治沒興趣！」

Max透露，自己是沙鹿人，但從小在台北長大、三年前回到台中，「我比陳柏惟早回來，但2020大選時我並沒有投立委選票，因為陳柏惟跟顏寬恒我都不喜歡，當時我只有投總統票，投給蔡英文！」Max指出，自己非常討厭韓國瑜，但他覺得陳柏惟宛如民進黨版的韓國瑜，當初罷免總部成立時有許多韓粉婆婆媽媽來幫忙，但後來發現他反韓後，婆婆媽媽都離開，所以後期都只有幾位志工們在處理事務。

Max說，推動罷免過程中，顏寬恒到粉絲團臉書留言願意當志工，當時他也跟顏直言「即便你來幫忙，我也不會支持你」，對方仍依約到場助講，「但如果補選還是基進黨跟顏寬恒選舉，那我還是跟去年一樣不會投票，維持中立！」