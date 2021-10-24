春節防疫旅館難求！醫曝「居家檢疫」開放關鍵　還有1好處

▲今年春節返台民眾預計較去年更多。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許若茵／採訪報導

因應農曆春節，不少返台民眾已開搶防疫旅館，甚至一位難求。指揮中心日前坦言，要擴充防疫旅管可能性不高，有醫師建議，可以依照入境者與同住家人接種疫苗狀況開放居家檢疫，並參考相關數據考慮縮短檢疫時間。

為防範Delta變異株的高傳染力，現行規範所有入境者皆須入住防疫旅館或集中檢疫所。衛福部長陳時中21日指出，目前防疫旅館量能約為2萬6000床、集中檢疫所5600床，總計量能約為3萬，但去年春節返台入住防疫旅館集中檢疫所約有3萬1000人，量能吃緊，而今年返台者勢必會更多。

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不過陳時中坦言，國內疫情穩定，春節旅遊需求大，擴充防疫旅館可能性不高，會規畫盡量讓更多人能返台為方向，也會思考在防疫可接受前提下，有一些放寬措施，目前已在盤點與調查。

▲民眾返台須入住檢疫旅館或集中檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬接受《東森新媒體ETtoday》採訪時直言，以目前防疫旅館量能，要讓所有返台民眾入住「顯然是不夠，一定是不夠的」，且農曆春節返台民眾就是想跟家人團聚，「若要關在防疫旅館冷冰冰的地方，是非常不人道的一種做法」，建議可以採取較人性化的方式，開放民眾居家檢疫。

黃高彬提到，若要開放民眾居家檢疫，應考量返台民眾是否完整接種兩劑疫苗並滿14日，以產生完整保護力並不傳染給他人，以及同住家人是否已完整接種疫苗，能有適當抗體保護自己。黃高彬表示，若家人尚未接種疫苗就不建議居家檢疫，不過現在到農曆春節前還有一段時間，鼓勵民眾可以施打疫苗，此做法也可以提高國內疫苗接種率。

▲醫師認為，可視入境者與同住家人接種疫苗狀況開放居家檢疫。（圖／記者洪巧藍攝）

現行規定民眾入境後應先進行PCR篩檢，在檢疫第10~12日用家用快篩試劑自行進行一次快篩，並在第12~14日再進行一次PCR後，持續進行7日自主健康管理。若是開放居家檢疫，黃高彬認為，如何安排檢疫者到醫院進行PCR是一大問題，不得已的狀況下，可能要由各地方衛生單位到宅採檢，卻也會面臨人力不足問題，「在哪邊採檢都會有相關風險」，但還是要克服採檢問題。

被問及是否有望縮短檢疫時間，黃高彬解釋，應參考相關數據研判，國內資料有限，可參考外國病例，了解完整接種疫苗者發生穿透式感染機率，以及對照近期數據，了解發病日大約都在何時，若是發病日期較短，相對就有望可以縮短檢疫時間。

▲入境旅客應先進行PCR，並於檢疫期間再進行快篩與一次PCR。（圖／桃機公司）

至於在邊境管制方面，黃高彬說明，仍應維持邊境管制，但可以考慮開放完整接種兩劑疫苗的外國人入境，並持續做好檢疫措施，就能開放國門。